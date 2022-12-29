شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رجب وأبطال "مشوار الونش" ينتهون من تصوير المسلسل اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتهى أبطال مسلسل "مشوار الونش" للنجم محمد رجب، من تصوير آخر مشاهد العمل، اليوم الخميس، بالتزامن مع عرضه على قناة الحياة ومنصة watch it الرقمية، وتجمع المشاهد الأخيرة التى تستمر حتى نهاية اليوم، بين معظم الفنانين المشاركين فى البطولة، ويأتى ذلك قبل الحصول على إجازة أعياد العام الجديد.

مسلسل "مشوار الونش" يعرض من الأحد للخميس الساعة 9 مساء، ويعاد عرضه الساعة 1 صباحًا والساعة 11 صباحًا، بالإضافة إلى عرضه بالتزامن على منصة watch it الرقمية.

مسلسل "الونش" مكون من 45 حلقة، وتأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى وبطولة محمد رجب، محمود عبد المغنى، ميرهان حسين، منة فضالى، دانا حلبى، محسن منصور، إيهاب فهمى، محمد أبو داود، ميمى جمال، هاجر الشرنوبى، حنان سليمان، علاء مرسى، عبير منير، ريهام نبيل، أحمد إمام، الطفلة ريم عبد القادر وعدد آخر من الفنانين.

تدور أحداث مسلسل "مشوار الونش"، حول حسن (محمد رجب) رجل أعمال يمتلك معرضا كبيرا للأدوات الصحية، ومتزوج من كاميليا (دانا حلبى) دكتورة التجميل، حيث تزوجها بعدما كانت من أسرة بسيطة واستطاع نقلها إلى مستوى اجتماعى أعلى، فيما تظهر نوارة (ميرهان حسين) والذى كان قد تزوجها حسن عرفياً ولكنها تعود وتكشف له حملها منه ليتزوجها مرة أخرى ويعيش حياة قلق من بسبب اخفائه هذه الزيجة.

المسلسل يسجل التعاون الثالث على التوالي بين الثلاثى محمد رجب والمؤلف أحمد عبد الفتاح والمخرج إسماعيل فاروق في الدراما التليفزيونية، بعد نجاحهم في مسلسلى "الأخ الكبير" الذى شارك في بطولته هبة مجدى وأيتن عامر وعبير صبرى، و"ضربة معلم" الذى شارك في بطولته رانيا فريد شوقى ومى سليم وهاجر أحمد ورياض الخولى.

يذكر أن محمد رجب غاب عن تقديم مسلسلات جديدة العام الماضى، وكان آخر ظهور له كضيف شرف في أحداث مسلسل "الاختيار 2" الذى تم عرضه في شهر رمضان قبل الماضى، والعمل بطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، اياد نصار، بشرى، انجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، أحمد شاكر عبد اللطيف، هادى الجيار، محمد علاء، أحمد حلاوة وتأليف هانى سرحان وإخراج بيتر ميمى.