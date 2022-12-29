شكرا لقرائتكم خبر عن دياب يبدأ تصوير مشاهده فى "تحت الوصاية" مع منى زكى الأسبوع الأول من يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ النجم دياب تصوير دوره فى مسلسل "تحت الوصاية" بطولة النجمة منى زكى، والمقرر عرضه في رمضان المقبل، الأسبوع الأول من شهر يناير المقبل، حيث بدأ فريق العمل التصوير الأسبوع الماضى بعزبة البرج في مدينة دمياط، وجمعت المشاهد الأولى من المسلسل كلا من منى زكى ورشدى الشامى، وعدد من الفنانين، ومن المقرر أنت يلحق بهم دياب خلال الأيام المقبلة.

"تحت الوصاية" هو أحد المسلسلات المقرر عرضها في رمضان ومكون من 15 حلقة، والمسلسل تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وإنتاج "ميديا هب - سعدى جوهر"، وبطولة منى زكى، دياب، نسرين أمين، رشدى الشامى،على الطيب، مها نصار، خالد كمال، محمد عبد العظيم وعدد آخر من الفنانين، وأحد الأطفال، ومن المقرر أن ينضم بعض ضيوف الشرف إلى أسرة المسلسل خلال الفترة المقبلة.

يشار إلى أن دياب ينتظر عرض حكاية "في التاكس" وهى أولى حكايات مسلسل "في كل أسبوع حكاية" المكون من 5 حلقات لكل حكاية، ومقرر عرضها يوم 31 ديسمبر الجارى، ويشارك في بطولة الحكاية بجانب دياب ، كلا من آيتن عامر، محمد على رزق وعدد آخر من الفنانين الشباب.

وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي وإنتاج شركة سيلميديا للمنتجة مها سليم، ومقرر عرضها على قناة cbc.