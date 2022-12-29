شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة حسن عبد المجيد: الحمد لله عثرت على والدى وتمت سرقة هاتفه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت آية ابنة الفنان حسن عبد المجيد أنها تمكنت من العثور على والدها منذ قليل، وذلك بعد انخفاض نسبة السكر فى الدم، أثناء عودته من عابدين إلى منزله بمنطقة حدائق الأهرام.

وقالت آية حسن عبد المجيد في تصريحات لـ"الخليج 365" إن والدها حسن عبد المجيد انخفضت نسبة السكر فى دمه، وعثر الناس عليه مغشى عليه، وذهبوا به إلى أحد أصدقائه بمنطقة فيصل.

ووجهت الشكر لكل من قام بالاتصال بها والاطمئنان عليها وعلى والدها، مشيرة إلى أنه تمت سرقة هاتفه المحمول، لذلك لم تتكمن من الوصول إليه.

وكان حسن عبد المجيد قال خلال حلوله ضيفًا في برنامج "من مصر": "أحمد منيب كان بالنسبة ليا نقلة نوعية لإنه مختلف وعنده ثقافة، وأثر في شخصيتى وعرفت منه إزاى أختار، ودايما كان بيقولى لو بقيت زى غيرك يبقى انت عدم، فلازم تكون مختلف حتى لو بجزء صغير، وفعلا كلامه صحيح"، مشيرا إلى أن أحمد منيب كان يتعاون مع الجميع وكان يعطى اللحن ولا يهمه الفلوس حتى لو هيديهوله بدون مقابل".

وعن الفنان حميد الشاعرى قال حسن عبد المجيد: "حميد من الناس اللى بحبهم جدا وكل جيلنا يكن له الاحترام وكان له فضل على الجيل ده وشايل راية الجيل كله، وأكتر النجوم طلعت من عند حميد الشاعرى، وهو شخص ذواق للكلمة والموسيقى وكل تفاصيل الأغنية".