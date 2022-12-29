شكرا لقرائتكم خبر عن "الموسيقيين" تمنح العضوية الشرفية لذوى الهمم.. وتستحدث شعبة جديدة لضمهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان مصطفى كامل، منح العضوية الشرفية المجانية لأبناء مصر ذوى الهمم وتأسيس شعبة بلجنة القيد بالنقابة العامة تحت مسمى "شعبة ذوى الهمم".

وجاء فى بيان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين: "بعد ما شاهدته بعينى وسمعته بأذنى فى الاحتفالية المصرية العظيمة لأبناء وطننا الحبيب من ذوى الهمم (احتفالية قادرون باختلاف) شكرا فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى.. شكرا للمجلس القومى لذوى الإعاقة.. شكرا لكل الجهات الراعية والداعمة لهذا المشروع الإنسانى المشرف.. شكرا مصرنا الحبيبة التي أنجبت هذا الزرع الملائكى".

وأضاف البيان: "والحمد لله أننا قادرون على أن نتخذ أبسط القرارات التي تؤهلنا لأن ننخرط ضمن هذه الملحمة الإنسانية العظيمة قادرون باختلاف.. ولهاذا قررنا منح العضوية الشرفية المجانية لأبناء مصر ذوى الهمم وتأسيس شعبة بلجنة القيد بالنقابة العامة تحت مسمى شعبة ذوى الهمم داعين الله أن تتزين نقابة المهن الموسيقية بابتسامتكم التي زينت ربوع مصرنا الحبيبة".