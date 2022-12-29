شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الزاهد: فخورة إنى كنت جزءا من احتفالية قادرون باختلاف وشكرا سيادة الرئيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الفنانة هنا الزاهد عن سعادتها وفخرها بالوقوف أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مشاركتها فى احتفالية "قادرون باختلاف" النسخة الرابعة، التى أقيمت فى مركز المنارة للمؤتمرات، معربة أيضا عن سعادتها بالتعرف على أجمل ملائكة "شطار وموهوبين".

وقالت هنا، عبر حسابها على إنستجرام: "فخورة إني كنت جزء من احتفالية قادرون باختلاف"، مضيفة: "شكرا سيادة الرئيس، فخورة وسعيدة إني وقفت قدام سيادتك، مبسوطة إني اتعرفت على أجمل ملايكة شطار وموهوبين بجد من تمثيل لغناء لاستعراض، ربنا يحرسكوا لأهليكوا.. الحمد لله".



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ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى العديد من الرسائل المهمة والمؤثرة لأبطال قادرون باختلاف خلال حضوره احتفالية النسخة الرابعة.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "يطيب لي ونحن على أعتاب عام جديد أن أتقدم للشعب المصري العظيم وجميع أبنائي وبناتي، وأخص منهم ذوي القدرات والهمم بحلول العام الجديد، مع التمنيات الصادقة أن ينعم على مصر بالخير والنماء الدائمين.. وإننى أنتظر هذه المناسبة عاما بعد عام لأشارك معكم هذا التقليد السنوي".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في النسخة الرابعة من "قادرون باختلاف": نستلهم منكم الطاقة الإيجابية وروح التحدي ومشاعر الفخر والاعتزاز بهذا الوطن الذي أصبح حريصا على تكريم ذوي الهمم.. ونرى فيهم النبتة الصالحة التي نزرعها ونحصد من ورائها خيرا".

وتابع الرئيس السيسي: "نعتز بكم.. أصبحتم تمثلون أهم آليات بناء الوطن ونقدر جهودكم وإنجازاتكم.. ونرى إسهاماتكم في شتى المجالات.. أيادي بيضاء يزاد عمق آثارها يوما بعد يوم بالحفاظ على الهوية الوطنية الأصيلة".