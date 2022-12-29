شكرا لقرائتكم خبر عن لطيفة تطرح كليب "ملحوقة" وتكشف سر تأجيل تصويره 4 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت النجمة لطيفة فيديو كليب جديد لأغنية "ملحوقة" عبر يوتيوب، وذلك بعد طرح الأغنية عام 2018 ضمن أغاني ألبوم "فريش".

وكشفت لطيفة أنها ستقوم بتصوير كافة أغاني ألبوم "فريش" الذي طرحته خلال فترة انتشار فيروس كورونا، مؤكدة أن هذا الألبوم ظُلِم بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، كما ستصور أيضا أغاني ألبوم "أقوى واحدة" الذي طرحته عام 2019 خلال نفس الأزمة.

وقالت: ألبوم فريش نزل وقت أزمة كورونا، وقررت تصوير أغنياته بالكامل، وبدأت بأغنية "ملحوقة" لأنها تستحق، وقريبا أقوم بتصوير أغنية "أقوى واحدة"، وأغنية "أنا عشت عمري"، لأنها أغاني جيدة ويجب أن يشاهدها الجمهور بطريقة الفيديو كليب.

أضافت لطيفة أن ما يتبقى لأي فنان هو أعماله، وخاصة الأغاني التي يتم تصويرها، موضحة أنها تؤمن بضرورة توثيق مسيرتها عن طريق تصوير كافة أغانيها بطريقة الفيديو كليب، وقالت: "لازم كل أغنية حلوه متعوب عليها تتصور ويشوفها الجمهور لأن هذا هو الذي يبقى في ذاكرة الجمهور".

أغنية "ملحوقة" من كلمات الشاعر الغنائي عمرو المصري، وألحان سامر أبو طالب، وتوزيع مونتي، وحققت الأغنية نسبة مشاهدة عبر موقع “يوتيوب” أكثر من مليون و300 ألف مشاهدة منذ طرحها في عام 2018، وتعاونت لطيفة في تصويرها فيديو كليب مع المخرج شريف ترحيني.