شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة حسن عبد المجيد تستغيث للعثور على أبيها: مصاب بغيبوبة سكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استغاثت آية حسن عبد المجيد، ابنة الفنان حسن عبد الله بنقابة الموسيقيين، بعد اختفاء وانقطاع التواصل بينهما منذ ساعات، مرجحة أن والدها قد أصيب بغيبوبة سكر إذ إنه يعانى من المرض، وذلك بحسب تصريحات ابنته.

كما تواصلت أسرة حسن عبد المجيد مع مستشفى المنيرة بمنطقة وسط البلد وأقسام الشرطة المجاورة للبحث عنه، كما تواصلوا مع كل من حلمى عبد الباقى وحميد الشاعرى وعصام كاريكا للبحث عنه وحتى الآن لم يجدوه.

وكان حسن عبد المجيد قال خلال حلوله ضيفًا في برنامج "من مصر": "أحمد منيب كان بالنسبة ليا نقلة نوعية لإنه مختلف وعنده ثقافة، وأثر في شخصيتى وعرفت منه إزاى أختار، ودايما كان بيقولى لو بقيت زى غيرك يبقى انت عدم، فلازم تكون مختلف حتى لو بجزء صغير، وفعلا كلامه صحيح"، مشيرا إلى أن أحمد منيب كان يتعاون مع الجميع وكان يعطى اللحن ولا يهمه الفلوس حتى لو هيديهوله بدون مقابل".

وعن الفنان حميد الشاعرى قال حسن عبد المجيد: "حميد من الناس اللى بحبهم جدا وكل جيلنا يكن له الاحترام وكان له فضل على الجيل ده وشايل راية الجيل كله، وأكتر النجوم طلعت من عند حميد الشاعرى، وهو شخص ذواق للكلمة والموسيقى وكل تفاصيل الأغنية".