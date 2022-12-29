شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز أحداث 2022 الفنية.. إطلاق قنوات ومهرجانات للمرة الأولى ورحيل نجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد عام 2022، الذى أوشك على الانتهاء عدة أحداث وفعاليات فنية مهمة، كما رحل عن عالمنا عدد مؤثر من الفنانين، شكل رحيلهم صدمة كبيرة لمحبيهم، كما انطلقت أحداث فنية للمرة الأولى.

نستعرض فى التقرير التالى أبرز ما شهده الوسط الفنى عام 2022..

6 يناير 2022 وفاة الفنانة مها أبو عوف داخل أحد المستشفيات بعد صراع مع المرض

9 يناير 2022 وفاة الإعلامي وائل الابراشي بعد تأثره من مضاعفات فيروس كورونا

3 فبراير 2022 وفاة الممثلة عايدة عبد العزيز بعد فترة طويلة من المعاناة مع المرض

4 فبراير 2022 وفاة المخرج الكبير جلال الشرقاوي

15 مارس 2022 .. وزيرة الثقافة تصدر قرارا بتولي حسين فهمي رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي

9 مارس 2022 وفاة الكاتب يسري الجندي

25 مارس 2022 وفاة الممثل أحمد حلاوة

28 مارس 2022 وفاة الفنان عهدي صادق

30 مارس 2022 عرض الحلقة الأولى من مسلسل moon knight للمخرج محمد دياب وظهور أول سوبر هيرو مصرية وأول مخرج يتعاون مع مارفل

20 مايو 2022 وفاة الفنان سمير صبري بعد فترة معاناة مع المرض

28 يونيو2022 .. هاني شاكر يستقيل من رئاسة نقابة المهن الموسيقية

30 يونيو 2022 .. طرح فيلم "كيرة والجن" الذي سجل اعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية

9 اغسطس 2022 وفاة الفنانة رجاء حسين

2 سبتمبر 2022 وفاة المخرج علي عبد الخالق

13 سبتمبر 2022 وفاة المخرج العالمي الشهير جان لوك جودار

21 سبتمبر انطلاق الدورة الأولى لـ مهرجان القاهرة للدراما



هشام سليم

22 سبتمبر 2022 وفاة الفنان هشام سليم

29 سبتمبر 2022 استبعاد ترشيح أي فيلم مصر لجوائز أوسكار

11 أكتوبر 2022.. مصطفى كامل يفوز بمقعد نقيب المهن الموسيقية

31 أكتوبر2022.. انطلاق قناة القاهرة الإخبارية على تردد 11747V عمودي

13 نوفمبر 2022 وفاة الموسيقار محمد سلطان عن عمر 85 عاما

13 نوفمبر 2022 وفاة الفنان سامي فهمي

4 ديسمبر 2022 وفاة الإعلامي مفيد فوزي

12 ديسمبر 2022 .. زواج المطرب الإماراتي حسين الجسمي بعد فترة طويلة من العزوبية

12 ديسمبر 2022 طرح الجزء الثاني من فيلم Avatar في مصر

13 ديسمبر 2022.. تأسيس أول قناة وثائقية مصرية وإعلان موعد اطلق بثها التجريبي في يناير المقبل

18 ديسمبر 2022.. مطرب الراب المصري ويجز يسجل حضور أول فنان مصري في حفل ختام كأس العالم بقطر 2022

27 ديسمبر 2022 .. افتتاح دار القوة الناعمة لرعاية الفنانين للمرة الأولى في مصر