شكرا لقرائتكم خبر عن سعد لمجرد: طموحى أوصل كفنان عربى مغربى للعالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم المغربى سعد لمجرد عن خطواته الفنية خلال الفترة المقبلة، وعن الدويتوهات التى قدمها مع مختلف النجوم. وقال سعد، خلال المؤتمر الصحفى، المقام فى شرم الشيخ، ويديره المؤتمر الكاتب الصحفى والناقد الفنى جمال عبد الناصر: "عندى أغنية جديدة باللهجة المصرية هغنيها فى الحفلة بكرة، وانتهيت من أغنية باللغة الإسبانية وأغنية أخرى بالهندى، طموحى وهدفى أغنى بكل اللغات وأوصل كعربى مغربى للعالمية ده طموحى".

وتابع: "بحب أسمع أحمد شيبة وعمرو دياب بحبه وبحب اختيارته وذكاءه واستمراريته، والكينج، والفنانين المصريين كلهم جُمال والفنان المتكامل تامر حسنى".

كما أكد سعد أن كل الدويتوهات التى قدمها مع مختلف النجوم كان يريدها أن تصل إلى جميع الفئات فى الوطن العربى، قائلا: "كنت متفائل بتقديم كل الدويتوهات، وأول دويتو كان مع أسما لمنور، وتانى دويتو مع صلاح الكردى، وهدفى إنى أصل لكل الفئات فى الوطن العربى".

وتابع: "محمد رمضان حبيبى وصديقى وإليسا دويتو من أول دقيقة هى اللى اختارت الأغنية، وكنت عاوز أغنى بطريقة رومانسية والحمد الله كل الدويتوهات نجحت".

ويحيى النجم المغربى سعد لمجرد غدا الخميس حفلا غنائيا فى شرم الشيخ بمناسبة احتفالات رأس السنة، والحفل هو الثاني لسعد لمجرد في مصر عام 2022، إذ سبق أن أحيا حفل زفاف فى مايو، وسط حضور عدد كبير من الفنانين، وهذا الحفل معد خصيصاً للوفود الأجنبية التي ستحتفل بأعياد الميلاد في مصر، وهو الأمر الذي سيسهم في تنشيط ودعم السياحة.

جدير بالذكر أن سعد لمجرد تزوج مؤخرا من غيثة العلاكي، في نوفمبر 2022، وهي سيدة أعمال مغربية، ونشر سعد لمجرد صور من حفل الزواج، وأرفقها بتعليق، قائلًا: "شكرا العائلة والأحباب في المغرب العزيز، ولكل من هنأنا وللمتابعين والفانز الغاليين من كل أنحاء العالم بدون استثناء".





