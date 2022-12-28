شكرا لقرائتكم خبر عن نيللى كريم بالزى الصعيدى من كواليس "عملة نادرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل المخرج ماندو العدل تصوير مشاهد مسلسل "عملة نادرة" بطولة النجمة نيللى كريم، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، من تأليف مدحت العدل، وإخراج ماندو العدل، ونشر الأخير صورة تجمعه بـ نيللى من كواليس العمل وظهرت بها بالزى الصعيدى.



نيللى كريم وماندو العدل

وتعاقدت شركة العدل مع عدد من الفنانين للمشاركة فى بطولة المسلسل، وأبرزهم جمال سليمان، وكمال أبو رية، وأحمد عيد، وفريدة سيف النصر، وندى موسى، ومحمد لطفي، وجومانا مراد، ومريم الخشت، ومحمد فهيم، ورمزى العدل، وهشام عاشور، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.

وتعود نيللى كريم للتعاون مع المؤلف مدحت العدل بعد غياب دام لأكثر من 4 سنوات، منذ أن قدما سويا مسلسل "لأعلى سعر"، عام 2017، وشارك فى بطولته كل من أحمد فهمى، زينة، نبيل الحلفاوى، أحمد مجدى، سلوى محمد على، ورحمة حسن، وعدد من الفنانين، إخراج ماندو العدل.

كما تجدد نيللى كريم تعاونها مع المخرج ماندو العدل، بعدما نجحا سوياً فى مسلسل فاتن أمل حربى، والذى عرض فى شهر رمضان الماضى، وأحدث جدلا واسعاً بسبب تناوله لقانون الأحوال الشخصية، وشارك فى بطولته كل من شريف سلامة، محمد الشرنوبى، هالة صدقى، فادية عبد الغنى، محمد التاجى، وعدد كبير من الفنانين.