شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر سعد لمجرد يبدأ بفيديو له أثناء جولته لترويج السياحة فى شرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ المؤتمر الصحفى للنجم المغربى سعد لمجرد المقام حاليا فى شرم الشيخ ويقدمه الكاتب الصحفي والناقد الفني جمال عبد الناصر، بفيديو لسعد وهو يتجول فى شوارع شرم الشيخ ترويجا للسياحة فى المدينة العالمية.

وقال الكاتب الصحفى والناقد الفنى جمال عبد الناصر فى بداية المؤتمر الصحفى: "سعد لمجرد صوت مميز ومطرب موهوب، وسعد يكاد يكون هو المطرب الوحيد اللى نجح فى مصر والدول العربية بلهجته وأغلب المطربين الذين أتوا لمصر نجحوا لما غنوا مصرى لكن سعد حقق نجاحا كبيرا فى مصر بلهجته وبعدها غنى بالمصرى".

وتحدث النجم المغربى سعد لمجرد عن حياته بعد الزواج وعن زوجته غيثة، وقال خلال المؤتمر الصحفى، المقام حاليا فى شرم الشيخ: "بعد الزواج هديت شوية والزواج استقرار وبقيت مستقر فى حياتى، وغيثة فتاة أحلامى والحمد الله فيها كل اللى اتمنيته وبنت بلادى كمان".

وعن دخوله عالم التمثيل، قال سعد: "بحاول أدرس موضوع التمثيل عشان تكون الخطوة حلوة، ومنايا إنى أمثل وعاوز دور فى الأول قريب لسعد عشان الناس تتقبله".

ويحيى النجم المغربى سعد لمجرد، غدا الخميس حفلا غنائيا فى شرم الشيخ بمناسبة احتفالات رأس السنة والحفل هو الثاني لسعد لمجرد في مصر عام 2022، إذ سبق أن أحيا حفل زفاف فى مايو، وسط حضور عدد كبير من الفنانين، وهذا الحفل معد خصيصاً للوفود الأجنبية التي ستحتفل بأعياد الميلاد في مصر، وهو الأمر الذي سيسهم في تنشيط ودعم السياحة.

جدير بالذكر أن سعد لمجرد كان قد تزوج مؤخرا من غيثة العلاكي، في نوفمبر 2022، وهي سيدة أعمال مغربية، ونشر سعد لمجرد صور من حفل الزواج، وأرفقها بتعليق، قائلًا: "شكرا العائلة والأحباب في المغرب العزيز، ولكل من هنأنا وللمتابعين والفانز الغاليين من كل أنحاء العالم بدون استثناء".



