شكرا لقرائتكم خبر عن "تحت تهديد السلاح" يتخطى 8 ملايين جنيه خلال 8 أسابيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فيلم "تحت تهديد السلاح" الأسبوع الماضى إيرادات بلغت 672 ألفا و614 جنيها، ليصل إجمالى ما حققه الفيلم خلال 8 أسابيع 8 ملايين و267 ألفا و280 جنيها.

يقوم ببطولة فيلم "تحت تهديد السلاح" كل من: حسن الرداد، مى عمر، شيرين رضا، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عباس أبو الحسن، هلا السعيد، جورى بكر، أحمد بدير، وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى.

أحداث فيلم "تحت تهديد السلاح"

تدور أحداث الفيلم في إطار تشويقي حول رجل أعمال يُدعى خالد متزوج لكنه تعيس في زواجه، فيقرر الطلاق والعودة إلى حبيبته السابقة، ولكن يصاب بطلق ناري أثناء زفافه، يتسبب في دخوله إلى غيبوبة لمدة 4 سنوات.

يذكر أن هناك 6 أفلام تعرض في السينمات المختلفة خلال الوقت الحالي، وهي "تحت تهديد السلاح"، "هاشتاج جوزني" لمايان السيد وأمير المصري، و"فضل ونعمة" لماجد الكدواني وهند صبري، و"كيرة والجن" لكريم عبد العزيز وأحمد عز، و"بحبك" لتامر حسني وهنا الزاهد، و"عمهم" لمحمد عادل إمام.