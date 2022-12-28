شكرا لقرائتكم خبر عن نهى عابدين ومحمد جمعة زوجان ينفصلان فى مسلسل "فى كل أسبوع حكاية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناقش حكاية "زيارة" من مسلسل "فى كل أسبوع حكاية"، التى يتواصل تصويرها حالياً مشاكل الزوجين بعد الطلاق من خلال محمد جمعة ونهى عابدين وهما زوجان ويحدث بينهما انفصال ولديهما طفل، وذلك فى إطار اجتماعى، والحكاية يشارك فى بطولتها حنان سليمان، إيمان سلامة، عمرو عبد العزيز، الطفل آدم ويحيى النحاس وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى.

"زيارة" هى رابع حكايات مسلسل "فى كل أسبوع حكاية"، وذلك بعدما تم الانتهاء من تصوير أول ثلاث حكايات من العمل وهى "تاكس" والثانية بعنوان "روليت" بطولة نجلاء بدر ونصال الشافعى، انجى شرف ومن تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج معتز حسام، والثالثة "لسه فى أمل" بطولة محمد كيلانى وكارولين عزمى، محمد المولى، هنا يسرى، شهد الشاطر وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج شادى عبد السلام.

وينطلق عرض أولى حكايات المسلسل والتي تحمل اسم "تاكسى" على قناتى cbcوcbc دراما ومنصة watch it الرقمية، يوم السبت المقبل الموافق 31 ديسمبر، والحكاية بطولة دياب، أيتن عامر، محمد على رزق، صبرى عبد المنعم، لطيفة فهمى، عايدة فهمى وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى وإنتاج شركة سيلمديا -مها سليم.

يذكر أن نهى عابدين انتهت مؤخراً من تصوير دورها في مسلسل "مهب الريح" المكون من 45 حلقة، من وإخراج أحمد خالد موسى، والمأخوذ عن المسلسل الأمريكى The Good Wife، وبطولة هند صبرى، ماجد المصرى، جومانا مراد، إياد نصار، نهى عابدين، هدى المفتى، على الطيب، مؤمن نور عدد آخر من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف خلال الحلقات.

أما محمد جمعة فيشارك في بطولة فيلم "شقو" الذى يتبقى على الانتهاء من تصويره مشاهد معدودة، وهو بطولة عمرو يوسف، محمد ممدوح، أمينة خليل، دينا الشربينى، عباس أبو الحسن، وجميل برسوم وعدد آخر من الفنانين، تأليف وسام صبرى وإخراج كريم السبكى.