شكرا لقرائتكم خبر عن كندة علوش: قادرون باختلاف تجربة رائعة والرئيس السيسي حنين على ذوى الهمم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الفنانة كندة علوش أن تجربة "قادرون باختلاف" رائعة، والرئيس عبد الفتاح السيسي أعطى وقته اليوم لأبنائنا في احتفالية قادرون باختلاف، قائلة: "أبناؤنا من ذوي الهمم لم يتركوا الرئيس السيسي وهو كان مديهم وقته وحنية، وكان في حالة تجلي في الاحتفالية".

وأشارت كندة علوش، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، إلى أنها دائمة التواصل مع الاتحاد الرياضي العام لذوي الهمم، مؤكدة أن التعامل مع ذوي الهمم رائع وممتع ووصفتهم بالملائكة وأصحاب الذكاء الحساس.

وأوضحت كندة علوش أن من أكثر الأشياء التي تجذبها في ذوي الهمم إبهارهم في التحدي والوقوف في وجه التحديات، قائلة: "الوقت اللي بقضيه معاهم من أمتع الأوقات، ومفيش فيه تزييف ولا مجاملة ولا نفاق".

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى العديد من الرسائل المهمة والمؤثرة لأبطال قادرون باختلاف خلال حضوره احتفالية النسخة الرابعة.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "يطيب لي ونحن على أعتاب عام جديد أن أتقدم للشعب المصري العظيم وجميع أبنائي وبناتي، وأخص منهم ذوي القدرات والهمم بحلول العام الجديد، مع التمنيات الصادقة أن ينعم على مصر بالخير والنماء الدائمين.. وإننى أنتظر هذه المناسبة عاما بعد عام لأشارك معكم هذا التقليد السنوي".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في النسخة الرابعة من "قادرون باختلاف": نستلهم منكم الطاقة الإيجابية وروح التحدي ومشاعر الفخر والاعتزاز بهذا الوطن الذي أصبح حريصا على تكريم ذوي الهمم.. ونرى فيهم النبتة الصالحة التي نزرعها ونحصد من ورائها خيرا".

وتابع الرئيس السيسي: "نعتز بكم.. أصبحتم تمثلون أهم آليات بناء الوطن ونقدر جهودكم وإنجازاتكم.. ونرى إسهاماتكم في شتى المجالات.. أيادي بيضاء يزاد عمق آثارها يوما بعد يوم بالحفاظ على الهوية الوطنية الأصيلة".