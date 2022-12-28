شكرا لقرائتكم خبر عن المايسترو الإيطالى جيوفانى بومبيو يقود حفلات أوركسترا السيمفونى فى الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستقبل دار الأوبرا المصرية العام الجديد بحفلين لأوركسترا القاهرة السيمفونى يقاما فى القاهرة والإسكندرية بقيادة المايسترو الإيطالى جيوفانى بومبيو ومشاركة السوبرانو الأرمينية تيهماينى شافير مع كورال اكابيلا قيادة وتدريب مايا جيفينريا، وذلك فى الثامنة مساء السبت 31 ديسمبر على المسرح الكبير ويعاد مساء الأول من يناير على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية".

يتضمن البرنامج مجموعة من أهم الأعمال العالمية التى تتنوع بين رقصات الفالس والبولكا والمارشات والأغانى، وأصبحت من علامات الاحتفال بالعام الميلادى الجديد فى مختلف دول العالم وكتبها عظماء المؤلفين منهم شتراوس ، دونيزيتى ، ليهار ، كالمان ، اوفنباخ وغيرهم.

جدير بالذكر أن الأوبرا تواصل احتفالاتها بالعام الجديد خلال شهر يناير بمجموعة من العروض المميزة لمختلف فرقها تقام على جميع مسارحها بالقاهرة والاسكندرية ودمنهور.

وضمن احتفالات دار الأوبرا المصرية بالعام الجديد تقدم فرقة أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفنى الدكتورة إيمان مصطفى حفلين بمصاحبة عازف البيانو جريج مارتن ومن إخراج حازم طايل وذلك فى الثامنة مساء الجمعة والسبت 30 و31 ديسمبر على المسرح الصغير.