شكرا لقرائتكم خبر عن المطربة آية عبد الله تشيع جثمان والدها لمثواه الأخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شيعت المطربة آية عبد الله جثمان والدها محمد عبد الله إلى مثواه الأخير، حيث أدت صلاة الجنازة عليه عقب صلاة الظهر اليوم الأربعاء من مسجد مصطفى محمود، بحضور بعض أقاربها وأصدقائها.



جنازة والد آية عبد الله



جنازة والد آية عبد الله



جنازة والد آية عبد الله



جنازة والد اية عبد الله



جنازة والد اية عبد الله



جنازة والد اية عبد الله (6)



جنازة والد اية عبد الله



جنازة والد اية عبد الله



جنازة والد اية عبد الله



جنازة والد اية عبد الله



جنازة والد اية عبد الله



جنازة والد اية عبد الله



جنازة والد اية عبد الله



جنازة والد اية عبد الله



جنازة والد اية عبد الله



جنازة والد اية عبد الله



جنازة والد اية عبد الله

وتوفي والد المطربة آية عبد الله صباح اليوم الأربعاء، وكتبت عبر حسابها بموقع فيس بوك: إنا لله وإنا إليه راجعون، البقاء لله تعالى وحده "يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّة فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جنتي"والَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجعون"، البقاء لله والدوام لله.. انتقل إلى رحمة الله تعالى والدي الدكتور محمد عبد الله، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه الله فسيح جناته.

ومن ناحية أخرى كانت المطربة الشابة آية عبد الله طرحت أغنية مؤخرا على موقع يوتيوب تحمل اسم "بعدك راحة" من ألبومها "أصعب إحساس" وهى من كلمات إبراهيم سليمان وألحان محمود جمال وتوزيع اسلام الحسن .