شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد البوسترات الدعائية لأبطال مسلسل "وبينا معاد" قبل عرضه على dmc والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "وبينا معاد" البوسترات الدعائية المنفردة لأبطال العمل المقرر انطلاق عرضه يوم الأحد المقبل على قناة dmc الساعة 8 مساء، التى سبق وطرحت الأغنية الدعائية للمسلسل بعنوان "سنة جديدة" من غناء الفنان مدحت صالح تضمن العديد من مشاهد العمل، والأغنية من كلمات الشاعر الغنائى سلطان صلاح، وألحان وتوزيع موسيقى خالد عز.

مسلسل "وبينا معاد" من بطولة شيرين رضا، صبرى فواز، بسمة، مدحت صالح، وفاء صادق، خالد أنور، هاجر الشرنوبى، محمد سليمان، نادية رشاد، داليا شوقي، آية سليم، أسامة الهادى، يوسف الكداونى، الطفل محمد العزازى، الطفلة كنزى رماح، تنسنيم هانى، يوسف ابراهيم وعدد آخر من الفنانين والعمل من تأليف وإخراج هاني كمال وإنتاج ابراهيم حمودة.

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعى لايت حول عائلتين مختلفتين، عائلة "حسن" الذى توفيت زوجته وتركت له أربعة شباب نشأوا على الديمقرطية، وعائلة "نادية" التي توفي زوجها تاركا لها أربع فتيات نشأن على الكبت والديكتاتورية، كما تنشأ مواقف عدائية مختلفة بين حسن ونادية حتى يفاجأ بها رئيسة مجلس إدارة الشركة التى كان يتوقع رئاستها.

صبرى فواز وشيرين رضا يتحدثان عن "وبينا معاد"

قال صبرى فواز خلال مداخلة في برنامج مساء DMC إن مسلسل "وبينا معاد" عمل درامى بشكل خفيف، ومليء بالقضايا والمشاكل التى نوجهها بشكل يومى، وتدور قصة المسلسل حول سيدة معها 4 فتيات، وهو رجل أرمل ومعه 4 أولاد، وكيف سيتعامل الطرفان مع المشاكل التى حولهما، فى أول الأمر كل طرف لوحده وبعد اللقاء كيف سيواجهونها مع بعضهما البض عندما يتعرفا على بعضهم.

وأضاف صبرى فواز أننا نحاول حفظ دفا البيوت، ولو المواقف هذه قدمت تصور للناس بأنه هناك طرق أخرى للمعاملة مع الأولاد أكثر نجاحا ونتائجها أحسن، والتى نأمل أن يأخذ المشاهدون بالهم من تلك النتائج وتلك الطرق.

أما شيرين رضا فقالت فى مداخلة خلال نفس البرنامج أيضاً أن شخصيتها في المسلسل جديدة عليها ومختلفة عما قدمته سابقا، وقصة العمل عن الحياة والحب والقدر، والعلاقات الإنسانية والأسرية، "المسلسل مش كوميدي ولكنه لايت به دراما كثيرة وهناك بعض المقاطع اللايت فيها، مضيفة أنها تسعى من خلال هذا الدور إلى توعية الأسر لتفعيل جانب الصداقة مع الأطفال منذ الصغر، مع البعد كل البعد على أن يكون عقاب الأبناء هو الضرب والتعدي عليهم.



شيرين رضا



صبرى فواز



بسمة



مدحت صالح



وفاء صادق



خالد انور



محمد سليمان



داليا شوقى



نادية رشاد



هاجر الشرنوبى



ايه سليم



اسامة الهادى



يوسف الكداونى



الطفل محمد العزازى



الطفلة كنزى رماح



تسنيم هانى