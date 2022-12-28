بعد انتقادات مشهد رقصها .. عمرو مصطفى يدافع عن شيرين عبد الوهاب: “ربنا ينور بصيرتها”

كتب امير فتحي في الأربعاء 28 ديسمبر 2022 02:51 مساءً - خرج الفنان والملحن عمرو مصطفى للدفاع عن الفنانة شيرين عبد الوهاب على خلفية الهجوم والانتقادات التي وجهت ضدها في الساعات الماضية .

وذلك بعد ظهورها في مقاطع فيديو متداولة وهي ترقص بشكل هستيري خلال تواجدها في أحد أماكن السهر في العاصمة اللبنانية بيروت برفقة زوجها الفنان حسام حبيب وإحدى ابنتيها .

كتب عمرو مصطفى في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “مساكم خير .. مفيش فنان علي وجه الأرض بتكون حياته كلها جميلة، لكل فنان (كبوة)” .

تابع: “ومش الفنان فقط، الإنسان الطبيعي كمان لكل شخص فترة صعبة في حياته واختبار كبير وساعات بيكون مستحيل وصعب يسيطر علي نفسه” .

أضاف: “شيرين عبد الوهاب أسعدتكم كتير وممكن تكون هي في كبوة فنية وإنسانية زي ما كلنا بتحصل في حياتنا .. في ناس بتقدر تعدي وفي ناس من كتر الحروب مش بتقدر مهما كانت أفعالها” .

أكمل عمرو مصطفى: “ارحموها ربنا سبحانه وتعالي رحيم، ليه كل الفضايح دي، ليه كل الحروب دي، خلاص ادعولها ربنا ينور بصيرتها لأن ساعات بيكون ده مش بإيديها، بيكون الدعاء فقط هو مفتاح رجوعها لحياتها وفنها” .

واختتم: “كلنا بنغلط بس المهم نرجع ونصلح .. مكنتش عايز أتدخل لأني اعتزلت الكلام عن الشأن العام بس دي آخر مرة لأن الموضوع مستفز .. ربنا يهدي شيرين لبيتها وجوزها والفن اللي بيقدموه، ورجاء من الصحافة كفاية دي بنت بلدكم عيب” .

وكانت قد أثارت شيرين حالة من الجدل مؤخرا بعد تداول مقطع فيديو لها ظهرت به وهي تقف على أحد الكراسي داخل ملهى ليلى وتغني على أنغام أغنيتها “آه يا ليل” وترقص بشكل هستيري أمام زوجها والحاضرين وسط تشجيعهم لها وقيام البعض بتصويرها .

وفي فيديو آخر ظهرت شيرين عبد الوهاب وهي تغني أغنيتها “صبري قليل” وتوجه الحديث مازحة إلى حسام حبيب، الذي بادلها بالضحك والتصفيق .