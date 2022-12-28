سيرين عبد النور تكشف لنادين الراسي سرا للمرة الأولى عن شقيقها الراحل جورج

كتب امير فتحي في الأربعاء 28 ديسمبر 2022 02:51 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جمع الفنانة سيرين عبد النور والفنانة نادين الراسي من حلقة “ضوّي شموعن” الخاصة بعيد الميلاد، والتي عُرضت عبر شاشة الـ “LBCI”، ووثقت لقائهما للصلاة في مزار سيدة حريصا .

وخلال اللقاء ظهرت سيرين عبد النور في الفيديو وهي تتحدث لنادين الراسي، كاشفة سرا وللمرة الأولى عن شقيق الأخيرة الفنان الراحل جورج الراسي، الذي كان قد رحل عالمنا منذ أشهر إثر تعرضه لحادث سير مروع عند الحدود السورية اللبنانية .

فأشارت سيرين إلى أنه خلال فترة الخلاف الذي حدث بينها وبين نادين الراسي منذ فترة، حاول جورج الراسي التوسط من أجل الصلح بينهما وتحدث معها في ذلك، وأكدت له حينها أنها لا ترفض الصلح، لكن بشرط أن تعرف نادين أن الخلاف الذي وقع بينهما ما كان يجب أن يحدث من الأساس .

قالت سيرين عبد النور موجهة حديثها إلى نادين: “انتي ما بتعرفي إن لما كنت أنا وإياكي زعلانين، جورج اتوسط إنه يصالحنا من قبل شخص وأنا كنت زعلانة كتير وقولت ما عندي مشكلة إنه يصير فيها صلح بس انتي تعرفي إن الشئ اللي صار كله على بعضه كان مش لازم يصير” .

ودخلت نادين الراسي في نوبة من البكاء متأثرة بحديث سيرين وموقف شقيقها الراحل، فيما أكملت “عبد النور”: “عشان هيك أنا قولتلك إن جورج راح يكون كتير مبسوط لما يشوفنا عم نصلي مع بعض اليوم، لأنه حققناله اللي هو كان بدو ياه” .