شكرا لقرائتكم خبر عن 1000 ليلة عرض لمسرح الدولة خلال عام 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزير الثقافة وبرئاسة المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافى القائم بأعمال رئيس للبيت الفنى للمسرح قدم البيت الفنى للمسرح هذا العام ما يفوق الـ1000 ليلة عرض على مسارحه بالقاهرة والإسكندرية والمحافظات، حضرها 75000 مشاهد بالقاهرة والإسكندرية، بينما تعدى جمهور المحافظات الـ100 ألف مشاهد خلال عروض المواجهة والتجوال، قدم بيت المسرح 65 عرضا منها 15 عرضا جديدا، كما شهد البيت الفنى للمسرح خلال الفترة الماضية اجتماعات مكثفة لإعداد خطة عروض عام 2023، وذلك مع تولى المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافى منصب القائم بأعمال البيت الفنى للمسرح الانطلاقة الثالثة لمسرح المواجهة والتجوال.

بدأ هذا العام بامتداد الانطلاقة الثانية للموجهة والتجوال، حيث استمرت حتى 11 مارس من هذا العام، خلال هذا العام قدمت الانطلاقة الثانية 30 ليلة عرض بمحافظات أسيوط ، أسوان ، الفيوم ، قنا بعرضي " أمر تكليف، محطة مصر " ، أما الانطلاقة الثالثة لمشروع المواجهة و التجوال و هو المشروع الذي تنظمه فرقة مسرح المواجهة و التجوال بـ البيت الفني للمسرح ، حيث تضم الانطلاقة الثالثة ٧ عروض مسرحية تقدم عروضها لـ203 قرية بـ18 محافظة، منها 26 قرية من قرى مشروع حياة كريمة، وذلك بالتعاون مع ادارة البرامج الثقافية بوزارة الشباب و الرياضة ، وزارة التنمية المحلية ، وزارة الداخلية، و الهيئة العامة لقصور الثقافة بوزارة الثقافة، بالاضافة الى المجتمع المدني.

يذكر أن الانطلاقة الثالثة للمبادرة تستمر حتى شهر أبريل من العام المقبل، وتبدأ من 5 قرية بمحافظة الأقصر بعرض حواديت الأراجوز، وقد حققت الانطلاقة الثالثة حتى الآن 51 ليلة عرض بمحافظات " الشرقية، البحيرة، الغربية، المنوفية، الأقصر، قنا، المنيا، بني سويف بعروض محطة مصر و الليلة الكبيرة من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس، حواديت الأراجوز من إنتاج فرقة المسرح القومي للأطفال، 101 عزل من إنتاج فرقة مسرح المواجهة والتجوال.

ومن ضمن نجاحات العرض إقراره عددا من الجامعات والمعاهد المتخصصة ، لمواد يقوم بتدريسها أساتذة كبار لهم كل التقدير والاحترام، هذه الجامعات هى جامعة حلوان مادة المسرح، قسم اللغة الفرنسية، كلية الآداب، وبالأكاديمية البحرية، جامعة بدر بقسم اللغة الإنجليزية بكلية اللغات، دبلوم دراسات عليا، مادة اتجاهات التجريب، ومادة تحليل عروض بقسم الدراما والنقد بكلية الآداب جامعة عين شمس، مادة تصميم بالمعهد العالي للفنون المسرحية، مادة إضاءة ومادة دراسات في الإضاءة بقسم التمثيل دراسات، مادة إدارة مسرح دبلوم دراسات عليا بكلية الآداب جامعة القاهرة، مادة تصميم وإضاءة بقسم المسرح كلية الاداب جامعة حلوان، مادة تصميمات، المستوي الثالث، قسم ديكور بكلية الفنون الجميلة بجامعة المنصورة ، مادة تقنيات العرض المسرحي و مادة حلقات البحث بدبلوم النقد الفني بقسم النقد الأدبي بالمعهد العالي للنقد.

فى إطار التعاون المثمر بين وزارة الثقافة ووزارة الشباب والرياضة، وتمت استضافة 3 عروض الفائزين بمراكز الأولى ضمن مهرجان إبداع 10 وذلك على مسرح الطليعة بالعتبة.