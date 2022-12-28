شكرا لقرائتكم خبر عن 1000 ليلة عرض لمسرح الدولة خلال عام 2022 والان مع تفاصيل الخبر
يذكر أن الانطلاقة الثالثة للمبادرة تستمر حتى شهر أبريل من العام المقبل، وتبدأ من 5 قرية بمحافظة الأقصر بعرض حواديت الأراجوز، وقد حققت الانطلاقة الثالثة حتى الآن 51 ليلة عرض بمحافظات " الشرقية، البحيرة، الغربية، المنوفية، الأقصر، قنا، المنيا، بني سويف بعروض محطة مصر و الليلة الكبيرة من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس، حواديت الأراجوز من إنتاج فرقة المسرح القومي للأطفال، 101 عزل من إنتاج فرقة مسرح المواجهة والتجوال.
ومن ضمن نجاحات العرض إقراره عددا من الجامعات والمعاهد المتخصصة ، لمواد يقوم بتدريسها أساتذة كبار لهم كل التقدير والاحترام، هذه الجامعات هى جامعة حلوان مادة المسرح، قسم اللغة الفرنسية، كلية الآداب، وبالأكاديمية البحرية، جامعة بدر بقسم اللغة الإنجليزية بكلية اللغات، دبلوم دراسات عليا، مادة اتجاهات التجريب، ومادة تحليل عروض بقسم الدراما والنقد بكلية الآداب جامعة عين شمس، مادة تصميم بالمعهد العالي للفنون المسرحية، مادة إضاءة ومادة دراسات في الإضاءة بقسم التمثيل دراسات، مادة إدارة مسرح دبلوم دراسات عليا بكلية الآداب جامعة القاهرة، مادة تصميم وإضاءة بقسم المسرح كلية الاداب جامعة حلوان، مادة تصميمات، المستوي الثالث، قسم ديكور بكلية الفنون الجميلة بجامعة المنصورة ، مادة تقنيات العرض المسرحي و مادة حلقات البحث بدبلوم النقد الفني بقسم النقد الأدبي بالمعهد العالي للنقد.
فى إطار التعاون المثمر بين وزارة الثقافة ووزارة الشباب والرياضة، وتمت استضافة 3 عروض الفائزين بمراكز الأولى ضمن مهرجان إبداع 10 وذلك على مسرح الطليعة بالعتبة.