شكرا لقرائتكم خبر عن كندة علوش وأحمد أمين يقدمان "أبطال الحكاية" فى احتفالية قادرون باختلاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الفنانة كندة علوش فى احتفالية قادرون باختلاف النسخة الرابعة المقامة حاليا فى مركز المنارة للمؤتمرات، وقامت بتقديم فقرة بعنوان "أبطال الحكاية" لتقديم الدعم إلى أهالى ذوى الهمم، وذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وقالت كندة علوش خلال الاحتفالية: "سعيدة جدا إنى موجودة معاكم النهاردة فى احتفالية قادرون باختلاف، أنا قبل ما أكون أم لطفلين، كنت شايفة إن الدور اللى بيلعبه الأهالى دور مهم، ولكن النهاردة بعد ما بقيت أم عرفت إنه دور عظيم ومبهر، كلنا كأمهات بنحس إننا هنقع أو هننكسر ومش هنعرف نقوم، ونبقى محتارين هناخد القوة والدعم منين".

وتابعت "أنا بحيى كل أم وكل أب موجودين معانا وقادرة أتخيل الإحباط والانكسار، اللى عديتوا بيه، وقادرة أتخيل الإصرار والتحدى إنكم تكملوا، شكرا لكل أب وأم هم الأبطال الحقيقين خلقوا أبطال حقيقين".

ووجهت كندة الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، قائلة: "شكرا الرئيس إنك كنت مصدر دعم وقوة ليهم، وطبطبت عليهم، وبفضل سعادتك وبفضل قادرون باختلاف خلاهم بيمشوا فخورين مش مكسوفين، رافعين رأسهم، بقى كل أم وأب فخورين باللى عندهم".

وقدم النجم أحمد أمين فى نفس الفقرة فيلما تسجيليا بعنوان "أبطال الحكاية" لعرض تعامل الأهالي مع أبنائهم من ذوي الهمم وحديثهم عنهم، وكيفية تخطي العواقب التي واجهوها وكيف ساعدت مبادرة "قادرون باختلاف" في دعمهم لمساعدة أبناءهم.

وقال خلال الفيديو التسجيلي: "لما بتكون جزء من عيلة بتبقى همك إن ما تشوفش ولا يوم صعب على العيلة دي، وبيحاول يحقق المستحيل وفي زحمة الدنيا مش بيبقى فاضي يعبر عن مشاعره، لكن بتبقى عايز تحول حياته لحكاية جميلة، هنعرف مين بطل الحكاية".