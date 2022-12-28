شكرا لقرائتكم خبر عن كريم فهمى وعمرو يوسف وأحمد سعد يشاركون فى احتفالية قادرون باختلاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت احتفالية قادرون باختلاف النسخة الرابعة المقامة حاليا فى مركز المنارة للمؤتمرات، ظهور عدد من نجوم الفن، ومشاركتهم فى تقديم ذوى الهمم، وذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، منهم الفنان عمرو يوسف وكريم فهمى.

كان الظهور الأول على مسرح احتفالية قادرون باختلاف للنجم كريم فهمى، الذى شارك فى تقديم "محمد محمود" أحد الأطفال من ذوى الهمم الذى يحلم فى أن يكون مذيعًا، وقال "فهمى" خلال الاحتفالية: "فى 2018 حصل حاجة حلوة أوى كانت النسخة الأولى من قادرون باختلاف اللى رعاها الرئيس السيسى، ومصر كلها شافتها وحبتكم وقدرت تفهم أحلامكم وطموحاتكم واختلافكم، وشرف لى إنى واقف أمام سيادتك دلوقتى".



عمرو يوسف

وشارك الفنان عمرو يوسف خلال الاحتفالية مع إحدى مذيعات ذوى الهمم "رحمة خالد"، وقال "يوسف": "أنا مشارك كسفير الاتحاد الرياضى للإعاقات الذهنية من عام 2014 بشكل رسمى.. والرئيس عبد الفتاح السيسى عمل المجهود الكبير اللى خلى أولادنا من قادرون باختلاف حاسين فارق كبير فى المجتمع، موجها الشكر إلى الرئيس: "مجهود كبير ودعمكم.. قدوة لكل الناس التعامل بقى مختلف والنظرة والفهم بقى مختلف.. حقيقى بشكر حضرتك".

بينما قدم الفنان أحمد سعد خلال الاحتفالية أغنية بعنوان "الوحدة العربية" وسط تفاعل الحضور، بمشاركة عدد من ذوى الهمم من الدول العربية المختلفة، وقامت الطفلة مريم من ذوى همم دولة الإمارات العربية بتقديم تلك الفقرة.