أصالة: “أنا مهبولة على حالي”

كتب امير فتحي في الأربعاء 28 ديسمبر 2022 12:50 مساءً - أعربت الفنانة أصالة عن سعادتها بشكلها وملامحها الجديدة على خلفية عملية التجميل التي أجرتها مؤخرا وجعلتها تبدو أصغر سنا وأكثر شبابا .

قالت أصالة في لقاء مع برنامج “MBC Trending” على هامش تصوير الحلقة الثالثة من برنامج “سعودي آيدول” في تعليقها على ذلك وردها على سؤال عن ما تقوله إلى نفسها عند النظر إلى المرآة: “بقول مو معقول شو حليانة، مهبولة على حالي” .

تابعت: “الصراحة كتير حابة شكلي الجديد ومبسوطة وكان نفسي إني أعمل، شكلي هو استثماري، شكلي ليه علاقة بشغلي ومكانتي .. أنا ما بدي اترك لمكتبتي وتاريخي حفلة وشي فيها تعبان .. هون عندي مشاكل بدقني عم الصمها كنت بطريقة معينة” .

أضافت أصالة: “أنا بدي أطلع بأحلى صورة، متل ما بشتغل على صوتي وبروفاتي، أنا بدي أكون لآخر يوم بحياتي شكلي يوازي روحي أو اللي بحلم فيه أو أملي اللي عندي .. هيك وصلت وعمري 25 وهودعكم وأنا 25 كيف ما كان ما بعرف” .

وبسؤالها حول إن كانت تنزعج عند رؤية صورها القديمة، ردت قائلة: “طبعا بحب شكلي الأول ودائما بحب شكلي، بس كان عندي مشاكل نتيجة أخطاء طبية عملتها كتير فاتجمعت بأماكن ما لازم تتجمع .. وبحب تكون صوري بدون أخطاء ما استطعت” .

واختتمت الفنانة أصالة مازحة: “بعدين احلل فلوس الناس اللي بيصرفوها عليا .. من حقهن عليا أكون أنا بأحلى صورة لأن أكيد العين بتحب تشوف الحلو” .