شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم "أوغسطينوس ابن دموعها" بمركز الثقافة السينمائية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومى للسينما فيلم "أوغسطينوس ابن دموعها" للمخرج الراحل سمير سيف فى تمام الساعة الـ6 مساء اليوم الأربعاء.

يأتى عرض الفيلم بمناسبة حلول أعياد الميلاد المجيدة، إذ يتناول شخصية الفيلسوف والعالم الدينى القديس أوغسطينوس، من الناحية التاريخية ومدى تأثيره على العالم الغربي ويبرز هوية أوغسطينوس الشمال أفريقية ويكشف أيضا عن حقائق وأسرار تاريخية لهذه الشخصية.





أبطال فيلم أوغسطينوس ابن دموعها

الفيلم من بطولة عائشة بن أحمد وأمين بن سعد وعماد بن شندي وبهية الراشدي ونجلاء بن عبد الله وعلي بن نور، ورؤية هنري عوني وقصة عماد دبور وسيناريو وحوار سامح سامى، وموسيقي سليم دادة، وم تم تنفيذه فى 3 سنوات، حيث صور في الأماكن الحقيقية التي عاش فيها القديس أوغسطينوس بدول الجزائر وتونس وإيطاليا وفرنسا.

جدير بالذكر أن فيلم أوغسطينوس ابن دموعها سبق أن نال جائزة أفضل إنجاز فنى بمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول حوض البحر الأبيض المتوسط في دورته 33 ، وحصل أيضا على جائزة الجمهور لأحسن فيلم بمهرجان وهران السينمائي بالجزائر، كما تم عرضه على هامش مهرجان أيام قرطاج السينمائية.

يقام العرض تحت إشراف الكاتبة أمل عبد المجيد مدير عام مركز الثقافة السينمائية، وجميع الفعاليات متاحة ومجانية للجمهور من محبي وجمهور السينما.