شكرا لقرائتكم خبر عن أليجري يحدد بديل أدريان رابيو فى الإنتقالات الصيفية القادمة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية إيطالية أن المدرب الإيطالي أليجري قد حدد إحتياجته للموسم الجديد، حيث أشار إلى أهمية التعاقد مع بديل للنجم الفرنسي أدريان رابيو حال رحيله عن "السيدة العجوز"، فعلى الرغم من رغبة المدرب فى إستمرار اللاعب، إلا أن بقاء النجم الفرنسي أصبح محل شك كبير فى الفترة المقبلة.

وتعد أحد أبرز الأسباب التى تمهد لرحيل رابيو هو راتبه الضخم، بجانب عدم قدرة الفريق الإيطالي على تحمل راتب اللاعب، الأمر الذي يجعل رحيله من أولويات مجلس الإدارة الحالي فى الفترة المقبلة، بعد أن كان اللاعب قريبًا للغاية من الإنتقال إلى اليونايتد فى الصيف الماضي.

وكان أليجري قد استقر على بديل رابيو، حيث أنه من المحتمل أن لن يخرج من النجمي ماك ليستر وسافيتش، حيث يري المدرب أن الثنائي فقط من قادر على تعويض غياب النجم الفرنسي فى الفترة المقبلة.



أليجري يرغب فى ضم ليستر

هذا ويمنح أليجري الأفضلية إلى مالك ليستر فى التعاقد القادم، شرط أن لن تزيد قيمة الصفقة عن 50 مليون يورو، الشئ الذي قد يدفع مسئولي السيدة العجوز لعدم النظر للتعاقد إلى اللاعب والتوجه إلى سافيتش والذي ينتهي تعاقده مع لاتسيو فى نهاية الموسم الجاري، الشي الذي يجعله أقرب للفريق.