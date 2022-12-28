شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والد المطربة آية عبد الله والجنازة عقب صلاة الظهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى والد المطربة آية عبد الله صباح اليوم الأربعاء، إذ أعلنت الخبر عبر حسابها بموقع فيس بوك، وكتبت: إنا لله وإنا إليه راجعون، البقاء لله تعالى وحده "يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّة فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جنتي" "والَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجعون"، البقاء لله والدوام لله. انتقل إلى رحمة الله تعالى والدى الدكتور محمد عبد الله، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه الله فسيح جناته.





موعد جنازة والد آية عبد الله

أعلنت المطربة آية عبد الله موعد صلا الجنازة، إذ كتبت: صلاة الجنازة اليوم بعد صلاة الظهر فى مسجد مصطفى محمود.

ومن ناحية أخرى كانت المطربة الشابة آية عبد الله طرحت أغنية مؤخرا على موقع يوتيوب تحمل اسم "بعدك راحة" من ألبومها "أصعب إحساس" وهى من كلمات إبراهيم سليمان وألحان محمود جمال وتوزيع إسلام الحسن.