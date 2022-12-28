شكرا لقرائتكم خبر عن عقبة وحيدة تفصل ميلان من إعلان التعاقد مع زياش فى المريكاتو الشتوي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أكدت تقارير صحفية إيطالية أن نادي ميلان مستعد للتعاقد مع النجم المغربي حكيم زياش، لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي، خاصة أن اللاعب ابتعد عن المشاركة مع "البلوز" فى الفترة الأخيرة بسبب كثرة مشاكله، كما أن ظهوره المميز فى كأس العالم رفقة أسود الأطلس لما يغير شيئًا لدي مسئولي الفريق اللندني.

وأضافت التقارير أن اللاعب سيرحل عن تشيلسي فى يناير القادم بصورة كبيرة، سواء رحل اللاعب إلى الروسونيري أو أي فريق آخر، مشيرة إلى أن رحلة اللاعب مع" البلوز" قد أنتهت بالفعل، فى ظل عدم مشاركة اللاعب مع المدرب الإنجليزي جراهام بوتر.



شرط وحيد لتعاقد ميلان مع زياش!

وأفادت بعض المصادر الصحفية أن ميلان يسعي جاهدًا لضم اللاعب خلال الفترة الحالية، ولكن تبقي العقبة الوحيدة التى قد تؤثر على اللاعب هو راتبه الضخم، حيث يتقاضي اللاعب مع تشيلسي ما يقارب 7 مليون يورو سنويًا، الشئ الذي يعد كبيرًا للغاية مقارنة بإمكانيات الفريق الإيطالي المادية.



موقف زياش من تخفيض راتبه!

وفى سياق متصل، أشارت بعض التقارير الآخري أن اللاعب قد يوافق على تخفيض عقده للهروب من شبح الرحيل عن فريقه الإنجليزي، حيث يبحث زياش عن المشاركة بصورة أساسية، الأمر الذي قد يجده فى ميلان، بجانب تاريخ الفريق الإيطالي الكبير، مما قد يجعل اللاعب يقدم بعض التنازلات.