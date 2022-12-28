شكرا لقرائتكم خبر عن "البطة الصفرا" يجمع غادة عادل ومحمد عبد الرحمن "توتا" للمرة الرابعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجتمع النجمان غادة عادل ومحمد عبد الرحمن توتا في فيلم "البطة الصفرا" للمرة الثانية في السينما والرابعة بوجه عام، حيث قدم الثنائى فيلم "الخطة العايمة" عام 2020 بمشاركة على ربيع وعمرو عبد الجليل، ثم تعاونا في مسرحيتين هما "في نص الليل" عام 2021 بمشاركة حسن الرداد وريم مصطفى، ومسرحية "فرصة سعيدة" هذا العام بمشاركة شريف سلامة.

وانطلق تصوير فيلم "البطة الصفرا" مطلع هذا الأسبوع، وتم الاحتفال بعيد ميلاد غادة عادل في أول أيام العمل الذى يشارك في بطولته إلى جانب محمد عبد الرحمن وغادة عادل كلاً من محمود حافظ، فرح الزاهد، إبرام سمير، حسن أبو الروس، أحمد طلعت، كما يشارك في الفيلم عدد من ضيوف الشرف، منهم صلاح عبد الله، سامي مغاوري وعمرو رمزي.

فيلم "البطة الصفرا" قصة وسيناريو وحوار محمود عزت، ومدير التصوير أحمد عبد القادر، ومهندسة الديكور مروة عامر، ومهندس صوت زياد عزت، واستايلست نيرة دهشورى، وتدور أحداثه في اطار كوميدي.

وعرض لمحمد عبد الرحمن توتا في السينمات مؤخراً فيلم "الدعوة عامة" تأليف أحمد عبد الوهاب، وكريم سامى (كيمز) ومن إخراج وائل فرج، وشارك في بطولة الفيلم أحمد الفيشاوى، أسماء أبو اليزيد، سوسن بدر، دينا، محمد رضوان، وعدد آخر من الفنانين وتدورأحداثه في إطاركوميدي حول شاب يُدعى معتز، تدعو له أمه دعوة تصيبه هو وكل من يسير معه لتتحول حياته إلى الأزمات والمشاكل.

أما غادة عادل فكان آخر أعمالها السينمائية فيلم "11:11" الذى عرض في فبراير الماضى وشارك في بطولته اياد نصار، محمد الشرنوبي، هند عبدالحليم، عمر الشناوي، انجي المقدم، وإخراج كريم أبوزيد، وتدور أحداثه حول سعيد المحامي وثلاث شخصيات، عاليا، زين، راضي، يضعهم القدر في طريق طلقة طائشة من مسدس سعيد الذي يقدم على الانتحار داخل سيارته.