شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفى لإعلان تفاصيل حفل سعد لمجرد فى شرم الشيخ اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقام، اليوم الأربعاء، مؤتمر صحفى لإعلان تفاصيل حفل سعد لمجرد يوم 29 من ديسمبر الجارى فى شرم الشيخ، بمناسبة احتفالات رأس السنة ويقدم سعد لمجرد خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياته القديمة والحديثة التى يتفاعل معها الجمهور.

وأوضح منظمو حفل الفنان "سعد لمجرد"، فى بيان رسمى، أن الحفل يوم الخميس المقبل بمدينة شرم الشيخ، وأن الهدف الرئيسي من تنظيم الحفل هو حزمة العروض السياحية التي تم تسويقها للجمهور الخليجي والعربي لقضاء احتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد في مدينة شرم الشيخ، حيث تم تجهيز موقع الحفل للاستقبال نحو ثلاثة آلاف سائح فضلاً عن دعوة أبناء الجالية المغربية المقيمة بمصر لمشاركتهم احتفالاتهم وفرحتهم بالإنجاز التاريخي للمنتخب الوطني المغربي ووصوله إلى المربع النهائي في نسخة كاس العالم الأخيرة بقطر.

وأكد المنظمون استمرار جهودهم بإحياء حفلات فنية للمطربين العرب الكبار في إطار تشجيع السياحة العربية لقضاء إجازاتها بمدينة شرم الشيخ، موضحين أن الدولة المصرية قد استطاعت تحقيق إنجازات رائدة في ملف البنية التحتية بالمدينة التي أصبحت الآن اكبر محفز لكبار منظمي الحفلات والرحلات العالميين، حيث تساهم جملة الأحداث الفنية والموسيقية بشكل كبير في الترويج للمقاصد السياحية.

يذكر أن آخر أعمال سعد لمجرد، أغنية باللهجة المصرية "الحلق"، من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع جلال حمداوي وتم تصوير كليب لها من إخراج اللبناني دان حداد.