شكرا لقرائتكم خبر عن كسارة البندق تواصل عروضها في دار الأوبرا احتفالا بالكريسماس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتواصل لليوم الثاني عروض باليه "كسارة البندق" في دار الأوبرا المصرية اليوم الأربعاء، ضمن العروض الاحتفالية بالكريسماس والعام الجديد 2023، والتي كانت بدأت أول عروضها أمس الثلاثاء.

تقدم فرقة باليه أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفنى ارمينيا كامل رائعة المؤلف الروسى تشايكوفسكى الباليه العالمى كسارة البندق من إخراج الراحل الدكتور عبد المنعم كامل بمصاحبة أوركسـترا أوبـرا القاهـرة بقيادة المايسترو نادر عباسي، ومن المقرر أن تستمر العروض يوميا حتى 30 ديسمبر الجاري.

باليه كسارة البندق

تدور القصة حول احلام الفتاة الصغيرة الجميلة كلارا في ليلة عيد الميلاد بعد تلقيها دمية كسارة البندق من صديق عائلتها العراب وصانع الألعاب دروسليمر كهدية للعام الجديد واعجابها باللعبة التى تحطمت على يد أخيها فريتز دون قصد، فتحزن وتخلد إلى النوم لترى اللعبة عادت لحالتها الاصلية ثم تتحول إلى أمير وسيم وتدور مجموعة من الحكايات الحالمة بين كلارا وأميرها وألعاب عيد الميلاد .

صمم الديكور سولودوفنيكوف ومحمد الغرباوي ، والاضاءة لياسر شعلان ، جرافيك ومابيينج محمد عبد الرزاق .

يشار إلى أن باليه كسارة البندق ارتبط باعياد الميلاد والعام الجديد بسبب أجوائه الساحرة و كتب موسيقاه الروسى تشايكوفسكي عام 1891 مستلهماً احدى قصص الكاتب الفرنسي ألكسندر دوما الأب الذى اقتبسها بدوره من رواية كسارة البندق وملك الفئران لأرنست هوفمان وعرض لأول مرة عام 1892 علي مسرح دار الأوبرا الإمبراطوري بسان بيترسبورج.