شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى خليل فى حفلين بالقاهرة والإسكندرية خلال شهر يناير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتتح الموسيقي يحيى خليل العام الجديد 2023، بحفلين أولهما فى الثامنة مساء الخميس 12 يناير المقبل، على خشبة المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، والثانى مساء الجمعة 20 من الشهر نفسه على مسرح سيد درويش بأوبرا الإسكندرية.

أعمال يحيى خليل

يقدم رائد موسيقى الجاز يحيى خليل في حفله عددا من أعماله الخاصه إلى جانب نخبة من مؤلفات عظماء الموسيقى العربية منهم: محمد عبد الوهاب ، بليغ حمدي ، كمال الطويل ويشاركه مجموعة من أهم العازفين فى مصر هم محمد علي ( كمان) ، محسن علام ( اكورديون ) ، محمد السواح ( ترومبت ) والمغنية الفرنسية ديجايما التى تؤدى مختارات من أعمال الجاز العالمية.

وأعلنت الصفحة الرسمية للفنان يحيى خليل على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن مسابقة لجمهوره الكبير ستكون جائزتها عبارة عن تذكرتين لحضور حفل القاهرة أو الإسكندرية، وسؤال المسابقة هو في أي عام تم إصدار مقطوعة "قمر" لتكون تتر البرنامج الشهير "حكاوي القهاوي" على التليفزيون المصري؟

يذكر أن يحيى خليل هو رائد موسيقى الجاز فى مصر ونجح فى عمل تناغم فريد يمزج بين موسيقى الجاز والموسيقى العربية بالدرجة التى أبهرت نجوم وجمهور الجاز على الساحة العالمية، الأمر الذى جعله ضيفا دائما على أهم المهرجانات العالمية فى أوروبا وأفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية.

وجذب خليل الشباب إلى حفلات مسارح دار الأوبرا منذ بنائها بمقرها الحالى، حيث اعتاد آلاف الشباب على متابعة حفلاته كما يحسب له تقديم عدد كبير من العازفين ونجوم الغناء فى مصر والعالم العربى.