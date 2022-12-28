شكرا لقرائتكم خبر عن إيرادات فيلم الرسوم المتحركة Puss in Boots تصل إلى 59 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم الرسوم المتحركة Puss in Boots: The Last Wish إيرادات من شباك التذاكر بدور السينما العالمية بلغت 59 مليون دولار، حصد منها في دور السينما الأمريكية نحو 26 مليون دولار.

puss in boots يعتبر الجزء الثاني للفيلم الذى حمل نفس الاسم وتم طرحه في عام 2011، وحقق نجاحاً كبيراً وقتها حينما قاما بالأداء الصوتي له الثنائى أنطونيو بانديراس وسلمى حايك.

puss in boots وأول ظهور

وظهرت شخصية Puss in Boots لأول مرة من خلال فيلم الرسوم المتحركة SHREK 2 الذى ترشح للأوسكار سنة 2004، ثم ظهرت الشخصية فيما بعد فى عدد من الأفلام والأعمال التلفزيونية من إنتاج شركة DreamWorks Animation، من ضمنها فيلم الرسوم المتحركة PUSS IN BOOTS الذى صدر فى 2011.

قصة puss in boots

فيلم PUSS IN BOOTS: THE LAST WISH تدور أحداثه حول شخصية القط Puss in Boots الذى اكتشف أن شغفه بالمغامرات سبب له كثير من الخسائر، وأفقده 8 من حيواته الـ9، لذا يقرر أن يخوض رحلة ملحمية للعثور على أخر أمنية أسطورية واستعادة حيواته.

وكانت النجمة العالمية سلمى حايك احتفلت بالفيلم رفقة أنطونيو بانديراس وظهرت مثل الأميرات وهي ترتدي فستان سندريلا الأزرق في العرض الأول لـ Puss in Boots: The Last Wish، في نيويورك