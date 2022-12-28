اصالة تحذر احلام بسبب الكعب العالي: “مابدّي صير سنفور مستغرب”

كتب امير فتحي في الأربعاء 28 ديسمبر 2022 05:51 صباحاً - انتقلت المناوشات بين الفنانتين السورية اصالة والاماراتية احلام من برنامج “سعودي ايدول” الى السوشيال ميديا بتعليقات متبادلة بين الفنانتين حول ارتداء احلام لكعب عال اثناء التقاط الصور مع اعضاء لجنة تحكيم البرنامج.

وفي التفاصيل، فقد نشرت احلام مجموعة صور لها مع اعضاء لجنة “سعودي ايدول” عبر حسابها على تويتر وعلقت كاتبة: “وحشتوووووووني واااااجد #اصوله #ماجد #اصيل #احلام_في_سعودي_آيدول”.

غير ان اصالة علقت على فارق الطول الذي ظهر في الصور بينها وبين احلام حيث كتبت “وأنا اشتقت لّك لومي بس ممكن أرجوكي خفّي علينا الكعب العالي كتيييير ياأمّي أنتي طويله وكعب وأنا عم بطلع من كوكب السنافير ومابدّي صير سنفور مستغرب مشان ماعصّب ومارح قلّك لو عصًبت إنّي رح آخد صفارتك بس ماأحرمك صوتها جوّا أدنك تخترق ألماساتك كلّها”.

وعادت احلام وردت على اصالة قائلة “حياتي انا لو امشي حافيه بتكوني جنبي سنفوره ياروحي انتي انا ١٧٥ وانتي ٧٠ هناك فررررق ههههههه وكويس قلتي لي مابدك البس كعب عالي هو بصراحه اريح لي خلاص اصولتي بخليهم يقصرونهن ١ س ولو ما طلبتي من عيوني ياروحي انتي”.

لتعود اصالة وتنشر صورة حذاء احلام كاتبة :”معقول فيه هيك شي ؟! هاد الكعب اللي بتلبسيه وهوّه أكتر من ٣٠ سم حرام عليكي صحتك بعتذر صوّرته من ذهولي عن جدّ ماشفت هيك شي in my life”.