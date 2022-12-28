شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد الفنان عبد المنعم مدبولى اليوم.. مكتشف النجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل ذكرى ميلاد الفنان القدير عبد المنعم مدبولي، اليوم الأربعاء، إذ ولد الفنان يوم 28 ديسمبر عام 1921، ويعد صاحب مدرسة فنية خاصة سُميت بـ"المدبوليزم"، وأسس العديد من الفرق المسرحية ذات الإسهام البارز في تاريخ المسرح المصري والعربي ومنها المسرح الحر، والمسحر الكوميدي 1963 وفرقة الفنانين المتحدين والمدبوليزم.

بدأ عبد المنعم مدبولى مسيرته الفنية عندما انضم إلى فرقة جورج أبيض، ثم انضم إلى فرقة فاطمة رشدي، وشارك بالتمثيل فى برامج الأطفال بالإذاعة ضمن حلقات برنامج بابا شارو، كما شارك فى أول عرض مسرحى له مع فرقة المسرح المصرى مع زكى طليمات، ومن بعدها أسس فرقة "المسرح الحر" عام 1952.

إضافة إلى أعمال عبد المنعم مدبولي الفنية المتميزة، حرص الفنان الراحل على أن يغني للأطفال في مناسبات مختلفة، ومن أشهر أغانيه "توت توت"، و"كان في واد اسمه الشاطر عمرو"، و"جدو عبده"، و"الشمس البرتقالي".

عبد المنعم مدبولى وعادل إمام

كما أن الفنان الراحل كان له دور فى اكتشاف العديد من النجوم ومنحهم فرصة الظهور بشكل مميز، ومن أبرزهم الزعيم عادل إمام، إذ كشف في أحد اللقاءات القديمة مع الإعلامية هالة سرحان أنه سبب في إكتشاف الزعيم عادل إمام حيث قال: كنت أبحث عن ممثل لدور باشكاتب المحامي وكان من أهم الصفات التي ابحث عنها "يكون غلبان وراجل فقير ووشه معضم" بحثت في فرقتي ولم أجد فهناك من دلني علي ممثل في فرقة أخرى، وقابلت عادل إمام وشرحت له الدور الكوميدي فقال لي: "أنا مابمثلش كوميدي أنا واخد جوايز كتير في الجامعة في التراجيدي " واقترحت عليه أن يجرب وبالفعل وجد الجميع يضحك من أدائه وهذا الدور كان فتحة خير علي عادل إمام.