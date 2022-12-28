كتب امير فتحي في الأربعاء 28 ديسمبر 2022 02:51 صباحاً - أثارت الفنانة المصرية، شيرين عبد الوهاب، حالة من الجدل بعد ظهورها في ملهى ليلي بلبنان وهي ترقص بشكل هستيري رفقة زوجها حسام حبيب وابنتها.
وقال محمد عبد الله، المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية وعضو مجلس الإدارة : “عرفنا إن شيرين عبد الوهاب رقصت بشكل هستيري في أحد الملاهي الليلية، ولكن احنا زينا زي الجمهور منقدرش ناخد قرار بالإيقاف أو التحويل للتحقيق؛ لأن المحامي بتاعها هيقول إنها مكنتش على مسرح بتؤدي فقرة غنائية، ودا سلوكها الشخصي، النقابة متقدرش تعاقبها عليه”.
وأضاف: “لو شيرين عبد الوهاب كانت على مسرح وبتمارس مهنة الموسيقى والغناء وتابعة للنقابة وعملت هذا السلوك، هنا كنا هناخد قرار بالمنع”.
وأردف: “احنا مش أوصياء على شيرين، وفي النهاية عقاب الجمهور بيكون أقسى من أي قرار نقابة، ولما الجمهور بينقد، المطرب بيزعل جدًا، على عكس قرار النقابة فترة وهينتهي والحياة ستعود كما كانت”.
كانت هذه تفاصيل خبر تعليق رسمي على قضية رقص شيرين في لبنان.. فهل يتم ايقافها؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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