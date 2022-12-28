شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم ستيفن سبيلبرج The Fabelmans يحقق 10 ملايين و500 ألف دولار عالميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم The Fabelmans للمخرج العالمى ستيفن سبيلبرج إيرادات وصلت إلى 10 ملايين و500 ألف دولار حول العالم، وهو الفيلم الذي حصل على تقييم وصل إلى 95% من قبل 102 ناقد عالمى من خلال موقع التقييمات العالمى Rotten Tomatoes.

عرض فيلم The Fabelmans في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، فعاليات الدورة الـ 44، مساء، والذى أقيم في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر الماضى، بدار الأوبر المصرية.

ويقوم ببطولة فيلم The Fabelmans جابريل لابيل، ميشيل ويليامز، بول دانو، سيث روجن، جيني برلين، جوليا باترز، روبن بارتليت، كيلي كارستن، جود هيرش، إيزابيل كوسمان، كوبر دودسون، ومن تأليف ستيفين سبيلبرج و توني كوشنر، وإخراج ستيفين سبيلبرج.

وتدور أحداث الفيلم حول شاب يدعى سامي فابلمان ينشأ في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية في ولاية أريزونا، ويكتشف كيف يمكن أن تساعده قوة الأفلام على رؤية الحقيقة، ويستمد الفيلم مصدر إلهامه من حياة مخرجه سبلبيرج.

ستيفن سبيلبيرج من أهم وأكثر الشخصيات تأثيرًا في تاريخ السينما، ترشح 14 مرة للفوز بجائزة الأوسكار. تتعدد أدوار سبيلبيرج فهو مخرج وكاتب ومنتج، من أشهر أعماله "E.T.: The Extra-Terrestrial"، و"Schindler's List"، الذى جلب له أول جائزة أوسكار في مسيرته لأفضل فيلم، وفيلم "Saving Private Ryan" الذي فاز عنه بجائزة.