شكرا لقرائتكم خبر عن "سينجل" أغنية جديدة لـ عمرو دياب بتوقيع بهاء الدين محمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الشاعر بهاء الدين محمد بوستر أغنية جديدة يقدمها الهضبة عمرو دياب خلال الفترة المقبلة تحمل اسم "سينجل"، وعلق قائلا على صفحة التواصل الاجتماعى فيس بوك: "عمرو دياب سينجل وعقبال عندكم، والسنجل يقول وأنا كمان".

وأحيا مؤخرا النجم الكبير عمرو دياب حفلاً غنائيًا بدولة الكويت، وقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياته التي يعشقها جمهوره ومحبيه، وذالك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول العربية.

وتألق الهضبة عمرو دياب، خلال حفله الغنائي الذى أحياه مؤخرًا فى ختام فعاليات الاحتفال بمرور 50 عامًا على تأسيس العلاقات المصرية الإماراتية في احتفالية كبرى عقدتها حكومة البلدين، تحت شعار "مصر والإمارات قلب واحد".

وكان الهضبة عمرو دياب قد طرح أغنيته الجديدة "من 6 لـ 9" عبر إحدى المنصات الغنائية الشهيرة، ضمن أغانى ألبومه الجديد، وهى من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع وسام عبد المنعم، ميكساج وديجتال ماستر أمير محروس.

يأتى ذلك بعدما طرح مؤخرًا الهضبة عمرو دياب أغنية "باريس" عبر إحدى المنصات الغنائية الشهيرة، ضمن أغانى ألبومه الجديد، وهى من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع وسام عبدالمنعم، ميكساچ وديچتال ماستر أمير محروس، تسجيل أندرو داود وشيرى شكرى، تصوير فوتوغرافى كريم نور.