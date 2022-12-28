شكرا لقرائتكم خبر عن جورج وسوف وبهاء سلطان يجتمعان فى حفل بالكويت 27 يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الفنان بهاء سلطان لإحياء حفل غنائى ضخم فى الكويت برفقة النجم جورج وسوف يوم 27 يناير المقبل، ضمن حفلات العام الجديد 2023، ويغنى النجمان خلال الحفل مجموعة كبيرة من أشهر أغانيهما التى يتفاعل معها الجمهور.

يذكر أن آخر أعمال الفنان جورج وسوف أغنية "بيتكلم عليا" التى قام بطرحها مؤخرا عبر "يوتيوب" والمنصات الإلكترونية، وهي من كلمات أمير طعيمة، ألحان زياد برجى، واقتربت الأغنية من تحقيق 8 ملايين مشاهدة خلال شهر من طرحها.

بينما يستعد الفنان بهاء سلطان لطرح أحدث أغانيه التى تأتى بعنوان "سيجارة" اليوم الأربعاء الساعة 5 مساء، بعدها طرح الأيام الماضية أغنية "ندر عليا"، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى وتوزيع وسام عبد المنعم، كما طرح أغنية "قلب أسود" وهي الأغنية الدعائية لفيلم "تحت تهديد السلاح" بطولة حسن الرداد، والأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان وليد سعد، وتوزيع جلال حمداوى.

وانتهى الفنان بهاء سلطان من تسجيل الأغنية الدعائية لفيلم "المطاريد" الذى يقوم ببطولته الفنان أحمد حاتم، والذي من المقرر طرحه في السينمات المختلفة يوم 25 يناير المقبل، ضمن منافسات منتصف العام الدراسي.

فيلم "المطاريد" تأليف صلاح الجهيني وعزت أمين، وإخراج ياسر سامي، ويشارك في بطولته إياد نصّار، تارا عماد، محمد محمود، محمود حافظ، محمود الليثي، محمود البزاوي، حسن مالك، طه الدسوقي، محمود الليثي، دنيا سامي، مصطفى غريب، ومحمد مولى.

ويحيى حفلا آخر ضمن حفلات رأس السنة يوم 6 يناير المقبل، داخل أحد الفنادق بمدينة الإسماعيلية، برفقة فريق مسار إجباري، ويقدم خلال الحفل باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة.