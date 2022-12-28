شكرا لقرائتكم خبر عن 801 مليون دولار لفيلم Black Panther: Wakanda Forever حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم Black Panther: Wakanda Forever إيرادات وصلت إلى 801 مليون دولار فى شباك التذاكر العالمى، ويدور العمل حول قتال الملكة راموندا وشورى ومباكو وأوكوى ودورا ميلاجى لحماية مملكة واكاندا من تدخل القوى العالمية فى أعقاب وفاة الملك T'Challa، بينما يسعى شعب الـWakandans جاهدين لاحتضان فصلهم التالي، وبالتالي يجب أن يتحد الأبطال معًا بمساعدة War Dog Nakia و Everett Ross وتشكيل مسار جديد لأمتهم.

ويقوم ببطولة فيلم Black Panther: Wakanda Forever كل من تينوك هويرتا، ليتيتيا رايت، أنجيلا باسيت، لوبيتا نيونجو، داني جوريرا،وينستون ديوك، مارتن فريمان، ميكايلا كويل، ريتشارد شيف.

وتلعب ليتيشا رايت دور شوري في فيلم البطل الخارق، وأصيبت خلال تنفيذ إحدى الحيل وتحتاج إلى مزيد من الوقت للتعافي، خلال فيلم Black Panther: Wakanda Forever.

وكان موقع هوليوود ريبورتر قد أكد أن عملية تصوير المشاهد الأخرى التى لا تتواجد فيها "رايت" ما زالت مستمرة، ليعلن المخرج ريان كوجلر عن انتهاء تصوير جميع المشاهد التي لا تضم رايت منذ فترة طويلة.

وفى سياق آخر أصبحت شخصية بطل فيلم Marvel الخارق "بلاك بانثر" متاحة الآن في Fortnite كجزء من Marvel Royalty and Warriors Pack، حيث ألمحت Epic إلى وصول "بلاك بانثر" في نهاية المطاف مع إطلاق Wakandan Salute emote.