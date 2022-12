شكرا لقرائتكم خبر عن "Avatar: The Way of Water" يتجاوز 950 مليون دولار فى 10 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فيلم الفنتازي Avatar: The Way of Water، الذى طال انتظاره منذ طرح الجزء الأول في 2009، في تحقيق إيرادات ضخمة خلال الـ 10 أيام الأولى من عرضه على الشاشة الكبيرة، حيث وصلت إيراداته إلى 950 مليون دولار، لتقترب من المليار الأولى خلال مسيرته.

ووفقاً لموقع فاريتي، فإن الجزء الثاني من السلسلة الأكثر تحقيقاً للإيرادات في تاريخ السينما، حققت 293 مليون دولار محلي، و661 مليون دولار عالميا بإجمالي 950 مليون دولار، بالرغم من طقس الشتاء القاسي في أمريكا الشمالية وتزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا، وفيروس RSV والإنفلونزا في جميع أنحاء العالم.

ومن المتوقع أن تحقق سلسلة "Avatar" أرباحًا قوية في الأيام المقبلة بحلول نهاية العام واجازات رأس السنة، حيث تهدف ديزني إلى الوصول إلى المليار دولار، لتبقي في القائمة مع كل من "Top Gun: Maverick" و "Jurassic World Dominion" ، اللذان نجحا في تخطي المليار دولار خلال فترة عرضهما.

ويعرض Avatar في مصر لأكثر من 100 حفلة يوميا، وبذلك تكون مصر الدولة العربية الوحيدة في الشرق الأوسط، التي بدأ بها عرض الفيلم مع 12 دولة أخري في نفس التوقيت، منها ألمانيا وفرنسا وفنلندا وهونج كونج وبلجيكا والدانمارك وإيطاليا والسويد، وذلك قبل عرضه رسميا في الولايات المتحدة الأمريكية بيومين.

وتدور أحداث هذا الجزء الذي تنتجه ديزني بعد مرور 10 سنوات من أحداث الجزء الأول، ويتتبع حياة جيك سولي ونيتيري بعد الزواج، حيث لديهما الآن أطفال وعليهما حماية أسرتهما من تهديد جديد، والمعارك التي يقاتلونها للبقاء على قيد الحياة والمآسي التي يتحملونها، ومن فريق الجزء الأول يضم سام ورثينجتون، زوي سالدانا، سيجورني ويفر وستيفن لانج، بينما أنضم إليهم إيدي فالكو وجيماين كليمنت وكيت وينسلت.

وكان الفيلم قد تلقي ردود فعل إيجابية أولية إيجابية بعد عقد عرض خاص للنقاد في لندن لمجموعة من النقاد العالميين، الذين أشادوا بـ الفيلم الجديد، حيث قال الناقد جوش هورويتز "يُظهر المخرج جيمس كاميرون مرة أخرى لصانعي الأفلام كيف يتم إخراج مثل هذه الأفلام، Avatar: The Way Of Water عمل ملحمي ضخم، عاطفي، عميق"، بينما قال عنه المخرج جاليرمو ديل تورو "إنجاز مذهل، Avatar: The Way Of Water مليء بالمشاهد والعواطف المهيبة على نطاق ملحمي".