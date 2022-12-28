شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل "جروب العيلة" يناقش تأثير التكنولوجيا على العلاقات داخل العائلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق عرض مسلسل "جروب العيلة" المكون من 15 حلقة، على قناة ON خلال شهر يناير المقبل، حيث انتهى صناع العمل من تصوير جميع المشاهد وانطلقت عمليات الدعاية خلال الأيام الماضية بطرح البوستر الدعائى، وكذلك البرومو الأول للعمل الذى يناقش أضرار وفوائد مواقع التواصل الاجتماعى، وتأثيرها على العلاقات الإنسانية المختلفة داخل العائلات.

مسلسل "جروب العيلة" يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، من بينهم سميحة أيوب، رشا مهدى، أحمد سعيد عبد الغنى، إسلام جمال، جيهان الشماشرجى، صفاء جلال، حنان سليمان، وعدد آخر من الفنانين الشباب. معالجة درامية وإشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب وسيناريو وحوار منة فوزى وهند عبد الله وإخراج منال الصيفي.



جروب العيلة

وكشفت الفنانة سميحة أيوب عن تفاصيل مسلسل "جروب العيلة" والفكرة التي يتم تقديمها في العمل وقالت:"يقدم فكرة جديدة، ويكشف خلال أحداثه عن أضرار وفوائد مواقع التواصل الاجتماعى، وتأثيرها على العلاقات الإنسانية المختلفة داخل العائلات، وكيف أصبحت التكنولوجيا بصفة عامة سلاحًا ذا حدين، وزى ما ليها فوائد، ليها مساوئ وممكن تخرب بيوت".

وأضافت سميحة أيوب: "التكنولوجيا مثلما قربت المسافات أبعدتنا عن اللقاءات والتجمعات العائلية، وأصبح ما يربط العائلة الواحدة هو (جروب على الموبايل)، فتحول الأشخاص إلى أدوات للتكنولوجيا"، مشيرة إلى أن "المسلسل يوضح مدى التقلبات التى أحدثتها مواقع التواصل الاجتماعى فى حياتنا".

وفى سياق آخر تشارك سميحة أيوب في بطولة مسلسل "حضرة العمدة" المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب وبطولة روبي، محمود عبد المغنى، سميحة أيوب، وفاء عامر، بسمة، أحمد بدير، محمد محمود عبدالعزيز، إدوارد، محمود حافظ، إيهاب فهمي، كريم عبدالخالق، محمد الصاوي، نهلة سلامة، حسام داغر، وصولا عمر.