شكرا لقرائتكم خبر عن نبيلة عبيد تتغزل فى أغنية بدر الشعيبي "أعلى نسبة مشاهدة" وتشكر جمهورها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغزلت النجمة نبيلة عبيد في أغنية بدر الشعيبي "أعلى نسبة مشاهدة"، موجهة الشكر لجمهورها على حسابها بموقع إنستجرام، حيث نشرت فيديو قام جمهورها بتصميمه على أنغام أغنية بدر الشعيبي "أعلى نسبة مشاهدة" وضم الفيديو عددا من أجمل صور نبيلة عبيد، وكتبت: "الله على جمال الفيديو والأغنية.. تسلم أيدين اللى عملها.. مساء الفل على عيونكم".

وكانت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة قررت تكريم النجمة الكبيرة نبيلة عبيد فى افتتاح دورته السابعة التى ستعقد فى الفترة من 5 إلى 10 مارس المقبل، وذلك تقديرًا لعطائها السينمائي الكبير الذى قدمت خلاله عددًا كبيرًا من الأفلام المهمة، أغلبها كانت تناقش قضايا المرأة.

وقالت الدكتورة عزة كامل، نائب رئيس مجلس أمناء المهرجان، إن نبيلة عبيد تعد أحد رموز السينما المصرية عبر تاريخها الطويل، وصاحبة بصمة مهمة في تقديم قضايا المرأة على الشاشة الفضية، خاصة أنها قدمت العديد من روايات الكاتب الكبير الراحل إحسان عبدالقدوس، الذي يعتبر أكثر الأدباء المصريين والعرب تعبيرًا عن هموم المرأة ومشاكلها.

وأكد السيناريست محمد عبد الخالق رئيس المهرجان، أن تكريم نبيلة عبيد في مهرجان أسوان يأتى اعترافا بفضلها في تقديم عشرات الأفلام الهامة، التى ستبقى في ذاكرة السينما العربية علامات على دور السينما الكبير في تبني هموم المجتمع، وقيادة الرأي إضافة لدورها الجمالي، مشددا على أن نبيلة عبيد نجمة من طراز فريد، قدمت أفلاما تحمل قيمة فنية رفيعة، وفي ذات الوقت تتمتع بجماهيرية ربما لا تحققها كثير من الأفلام الآن، ما جعلها واحدة من نجمات الشباك المعدودات في تاريخ السينما المصرية.

وأوضح الكاتب الصحفي حسن أبوالعلا، مدير المهرجان، أن تاريخ نبيلة عبيد السينمائي يضم أفلاما تبرز قضايا المرأة ومعاناتها، مثل "التخشيبة" مع عاطف الطيب، و"المرأة والساطور" مع سعيد مرزوق، و"العذراء والشعر الأبيض" مع حسين كمال، فضلا عن تعاونها مع مخرجي السينما المصرية الكبار مثل صلاح أبوسيف ويوسف شاهين وعاطف سالم وأشرف فهمي وعلى عبدالخالق ومحمد خان وسمير سيف، مشيرا إلى أن مشوار نبيلة عبيد السينمائي يكشف عن تنوع كبير سواء في الشخصيات التي قدمتها، أو القضايا التي طرحتها أفلامها .

يذكر أن الفنانة نبيلة قدمت أول بطولة لها على الشاشة الفضية من خلال فيلم "رابعة العدوية" مع المخرج نيازي مصطفى، فيما بزغت نجوميتها في منتصف السبعينيات ومنحها الجمهور لقب نجمة مصر الأولى بعد أن قدمت عددا كبيرا من الأفلام التي حققت نجاحا جماهيريا ونقديا .

يذكر أن مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، يعقد دورته السابعة في الفترة من 5 إلى 10 مارس المقبل، بدعم من وزارتي الثقافة والسياحة، وبرعاية المجلس القومي للمرأة ومحافظة أسوان.