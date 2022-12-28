شكرا لقرائتكم خبر عن هشام عباس عن "السهر والانبساط": حبينا نبسط الناس فى العام الجديد وفكرتها جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب النجم هشام عباس عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها على أغنية "السهر والانبساط" التى طرحت منذ قليل على طريقة الفيديو كليب، وشارك في غنائها مع النجم أكرم حسنى والنجم حميد الشاعرى.

وقال هشام في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365":" الحمد لله الأغنية فكرتها جديدة وحبينا نقدم شيء يسعد الناس بمناسبة السنة الجديدة"، مشيرا أنه سعيد بالغناء مع كل من أكرم حسنى وحميد الشاعرى الذى يجمع بينهما كيميا مشتركة .

وقام المخرج هادي الباجوري تصوير الكليب في أجواء احتفالية تجمع نجوم الأغنية في مشاهد مبهجة في شوارع القاهرة، خلال توزيع هدايا على المواطنين، واستعان بسيارة مزينة بأضواء احتفالية تتناسب مع رأس السنة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الأغنية فور طرحها، خاصة أنها تجمع بين عدة نجوم لكل منهم جمهوره الخاص، خاصة بعد أن روج صناع الأغنية لها قبل طرحها، مما جعل الجميع في انتظار العمل الذي سيجمع حميد وهشام بأكرم حسني.

الجدير بالذكر أن أغنية "السهر والإنبساط" من كلمات أكرم حسني وألحانه مع مصطفى العسال، وتوزيع كينج، وقام بإخراج الفيديو كليب مخرج المنوعات الشهير هادي الباجوري، وقد تم الاتفاق على تقديمها بين الثلاثي حميد وهشام وأكرم، منذ فترة طويلة، ولكن تم تأجيلها لانشغالهم جميعا بأعمال أخرى، وقد اختاروا أن يتم طرحها في نهاية العام ومع مطلع عام 2023.

ونشر أكرم حسني مؤخرا صورة تجمعه بالنجمين حميد الشاعري، وهشام عباس من بوستر الأغنية عبر حسابه على "إنستجرام"، معلقًا عليها: "ترقبوا"، وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع البوستر، وعلق الفنان محمد نور على الصورة قائلًا: "أنا سمعت الغنوه رهيبه مش طبيعبه هتكسر الأرض إن شاء اللهً" .