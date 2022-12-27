أحمد العوضي: “القوة إنك تقدر تجرح فتسكت”

كتب امير فتحي في الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 05:43 مساءً - روج الفنان أحمد العوضي لمسلسله الجديد “ضرب نار” في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” .

وتضمن المنشور صورة لأحمد العوضي جاء في التعليق المصاحب لها: “القوة إنك تقدر ترد ومتردش .. تقدر تجرح فتسكت .. تقدر تأذي ومتعملش ده .. القوة الحقيقية أخلاقك ومبادئك وتربيتك” .

وكان الفنان أحمد العوضي قد أعلن مؤخرا عن بدء تصوير مشاهده بمسلسل “ضرب نار” المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل 2023، ويجسد بها شخصية صعيدية تحمل إسم “الكوماندا جابر أبو شديد” .

ويشارك “العوضي” في بطولة المسلسل زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز، ونخبة من الفنانين من بينهم كلا من: سهير المرشدي، مها نصار ،هدى الإتربي، أحمد صادق وغيرهم .. ومن تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكري .