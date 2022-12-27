انتي مش بردانة.. سارة سلامة تحتفل بعيد ميلادها ال 30 بفستان ناري جرئ ومكشوف.. والجمهور يعلق!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 05:43 مساءً - نشرت الفنانة سارة سلامة صورة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها احتفالا بعيد ميلادها، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام“.

وتألقت سارة سلامة بإطلالة ساحرة، وعلقت “يوم 6 12 22 .. أشكرك على كل الحب الذي أظهر لي في عيد ميلادي ، شكرًا جزيلاً لك على قضاء يومي بأمنياتك الرائعة. اليوم ، رغم أنه عيد ميلادي ، إلا أنه كان يومًا صعبًا للغاية بالنسبة لي! أشكر الله على كل شيء وأشعر بالامتنان لكل ما أملكه من أجل عائلتي وأصدقائي وعشاقي ومتابعي”.

إطلالة سارة سلامة

وظهرت الفنانة سارة سلامة في الصور بإطلالة بسيطة مع فستان برتقالي ناري اللون ضيق ومكشوف للبطن.

وتركت شعرها ينسدل ناعما على كتفها مع مكياج بألوان مناسبة للإطلالة، وتفاعلت الجماهير مع الفستان ببعض التعليقات: انتي مش بردانة، ياريت تغيري استايلك انتي مبقتيش صغيرة، منورة يا فنانة مش هنشوفك قريب في عمل فني

وتتميز سارة سلامة، بجمالها الساحر وقوامها المتناسق ورشاقتها؛ وإطلالاتها الأنيقة التى تخطف بها الأنظار بإطلالتها الجريئة التي تكشف عن أنوثتها.

وتعتمد سارة سلامة على الملابس الأنيقة التي تكشف عن أناقتها وإنقاص وزنها وقوامها المثالى من خلال إطلالاتها التى تظهر بها.

حقيقة خضوع سارة سلامة لعملية تجميل:

وكان الفنان أحمد سلامة، قد كشف خلال لقائه في برنامج “خط أحمر”، مع الإعلامي محمد موسى، والمذاع عبر فضائية “الحدث اليوم”، حقيقة خـوع ابنته الفنانة سارة أحمد سلامة لعمليات تجميل، موضحًا أنها لم تخضع لمثل تلك العملـيات، ولكنها كانت تستخدم برامج تغييـر الصور وسناب شات وغيرها.

وكشف أن سر رفضه دخول نجلته سارة عالم الفن، قائلًا: “نصحت ابنتي سارة بالإبتعاد عن الوسط الفني لأنه مرهق جدًا وأنا مشفق عليها من التعـب ده.. ومش بغير عليها من زمايلها وبحترمهم جدًا”.

الجمهور يشن هجومًا حادًا على سارة سلامة:

وكانت قد صـدمت الفنانة المصرية الشابة سارة سلامة جمهورها مؤخرا، بظهورها بملامح مخـتلفة تمامًا، من خلال مجموعة صور جديدة لها، تصدرت بسببها محرك البحث على جوجل.

سارة سلامة تعرضت لهجوم شديد من جمهورها بسبب هذه الصور، واتهـموها بإجراء عمليات تجميل تسببت في تغـيير ملامحها، إذ بدت وكأنها خضعت ل «فيلر»، كما تغـير شكل خدودها، مما أدى لتكــ هنات الجمهور حول إجرائها «بوتكس» بجانب «الفيلر»، بالإضافة لعملية نفــخ الشفاه.

وفي أول تعليق لسارة سلامة على اتهامات إجرائها عمليات تجميل، كتبت على حسابها بموقع “انستجرام”: “أول عملية تجميل عملتها هى تجميل الذات والنفس (ربنا يشـفى كل نفس مـريضه)”، في إشارة منها إلى أنها لم تخضع لأي عمليات تجميل.

سارة سلامة تحتفل بالكريسماس بإطلالة مثيرة للجدل

من ناحية أخرى، شاركت الفنانة سارة سلامة، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام أثناء احتفالها بالكريسماس بإطلالة وصفها البعض بأنها جريئة بعض الشئ

وتألقت سارة سلامة، مرتديه بنطال جينز باللون الازرق الفاتح، ونسقت معه توب مكشوف البطن باللون الابيض مع جاكيت أنيق باللون الاسود ليكشف عن رشاقتها وجمالها.

ومن الناحية الجمالية أعتمدت سارة سلامة، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت الفنانة الشابة أحمر الشفاه باللون البينك الناعم الذي يبرز جمال انوثتها

كما اختارت سارة سلامة، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز .

آخر أعمال سارة سلامة

أحدث أعمال سارة سلامة، المسلسل الكوميدي إسعاف يونس، الذي قام ببطولته محمد أنور وعدد من النجوم الشباب، من إخراج معتز التوني.

مسلسل “إسعاف يونس” تعتمد أحداثه على ظهور نجم، كضيف شرف في كل حلقة من حلقات العمل، وتضم القائمة عددا كبيرا من النجوم، منهم: أمير كرارة، أحمد فهمي، كريم فهمي، محمد عبد الرحمن، مصطفى خاطر، عبير صبري، محسن منصور، كريم محمود عبدالعزيز، صلاح عبد الله، محمد محمود، وأحمد فهيم، وآخرين.

يُذكر أن سارة سلامة انتهت منذ فترة من تصوير فيلم «خلي بالك من اللي جاي»، حيث تشارك فى بطولته إلى جانب رانيا يوسف، ومجدى كامل وصلاح عبد الله وأحمد سلامة ونور فخرى، تأليف حمدى يوسف، وإخراج حمدى يوسف وينتمى العمل إلى أفلام الإثارة والتشويق، ولم يتم تحديد موعد طرحه بدور العرض حتى الآن.

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