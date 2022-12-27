شكرا لقرائتكم خبر عن باريس سان جيرمان يرصد التعاقد مع سفيان مرابط فى المريكاتو الشتوي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية عن رغبة نادي باريس سان جيرمان فى التعاقد مع النجم المغربي سفيان مرابط، لاعب وسط فورنتينا الإيطالي فى الفترة القادمة، حيث أكدت أن الفريق الباريسي تقدم بعرضًا رسميًا خلال الساعات الأخيرة من أجل الحصول على خدمات اللاعب.

وأفادت الصحيفة أن عرض باريس الرسمي الذي تقدمت به يقارب من 25 مليون يورو، الأمر الذي قد يساهم فى إنهاء الصفقة بصورة كبيرة للفريق الفرنسي، والطامح فى المنافسة على جميع البطولات فى الموسم الحالي، خاصة أنه أصبح يضم بين صفوفه أفضل لاعبي العالم فى الفترة الحالية.



ليفربول يزاحم باريس على ضم مرابط

وأكدت بعض المصادر الصحفية الآخري أن نادي ليفربول ما زال يريد إستقدام مرابط أيضًا خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد أن أنسحب الفريق من صفقة النجم الأرجنتيني إنزو فرنانديز، مما يجعل مسئولي الريدز يتمسكون بإتمام تعاقدهم مع اللاعب.

الجدير بالذكر أن مرابط كان أحد الأوجه البارزة رفقة منتخب أسود الأطلس فى كأس العالم الأخيرة، بعدما قدم اللاعب مستوي أكثر من رائع أمام إسبانيا والبرتغال وكان سببًا واضحًا فى وصول المغرب إلى المربع الذهبي.