شكرا لقرائتكم خبر عن "الأستاذ" كتاب جديد عن محمد صبحي للكاتب جمال عبد الناصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتاب جديد سيصدر قريبا مع بداية عام 2023 عن الفنان الكبير محمد صبحي، وقد اختار له مؤلفه الكاتب الصحفي والناقد الفني جمال عبد الناصر عنوان "الأستاذ" ليؤرخ ويوثق سيرته ومسيرته الفنية، بالإضافة لإعادة قراءة نقدية لعدد كبير من مسرحياته وتوثيق ما كتب عنها نقديا وقت عرضها من كبار النقاد، وقراءات أخرى ورصد لكل الأعمال التليفزيونية والسينمائية التي قدمها الفنان محمد صبحي .



كتاب محمد صبحي

الكتاب مقسم لعدة فصول ومنها فصل كامل عن شهادات لفنانين ونقاد وشعراء ومثقفين وإعلاميين يتحدثون عن محمد صبحي وعن تجربته الفنية والإنسانية، وفي فصل آخر يرصد مؤلف الكتاب خطة الاستاذ محمد صبحي لإصلاح حال المسرح المصري ، بالإضافة لفصل كامل عن منهج محمد صبحي في الكوميديا، وتاريخ فرقة "استوديو الممثل " ورصد لكل النجوم الذين تخرجوا منه، وأيضا داخل الكتاب ملحق صور نادرة تنشر لأول مرة .

الكتاب تصدره دار الياسمين للنشر والتوزيع، وسيكون متوفرا في المكتبات الكبرى بداية من العام الجديد تزامنا مع طرحه في معرض القاهرة الدولي للكتاب، وتخصيص ندوة عن الإصدار الجديد خلال أيام المعرض سيعلن عن موعدها قريبا .