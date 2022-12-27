شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هنيدى يكشف تفاصيل فيلمه "نبيل الجميل": يعتمد على كوميديا المواقف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم محمد هنيدى تفاصيل فيلمه الجديد "نبيل الجميل أخصائى تجميل" الذى من المقرر انطلاقه فى دور العرض السينمائية المختلفة غدا، وقال هنيدى خلال بث مباشر عبر "فيس بوك": "أنا حبيت شخصية دكتور التجميل وحبيت ألعبها لأنه بيتعرض لمواقف كتيرة ودا اللي يهمني بالنسبة للكوميديا".

وتابع: "وعلى مستوى الحياة فيه ناس كتيرة محتاجة تعمل تجميل من جوا كمان مش من برا بس، فمعنى الفيلم بسيط وجميل، وكل الكرو اجتهد بداية من المخرج والمؤلفين والنجوم المشاركين، الفيلم الهدف الأول منه الضحك وإحنا بنكتبه، نوينا كوميديا هنشوفها من خلال المواقف مش بس افيهات مالهاش لازمة".



بوستر نبيل الجميل

أبطال فيلم "نبيل الجميل"

فيلم "نبيل الجميل أخصائي تجميل" من تأليف أمين جمال ومحمد محرز وإخراج خالد مرعى وبطولة محمد هنيدى، نور اللبنانية، محمد سلام، رحمة أحمد، محمود حافظ، ياسر الطوبجى، أحمد فؤاد سليم، محمد رضوان، محمد الصاوى، مادلين طبر، شيما الشريف وعدد آخر من الفنانين الشباب وتدور الأحداث في إطار كوميدى ويجسد هنيدى شخصية دكتور تجميل يدعى نبيل وتحدث بينه وبين نور اللبنانية العديد من المفارقات الكوميدية .

وقام النجم محمد هنيدي خلال الأيام الماضية بطرح البرومو التشويقي للفيلم، وظهر في غرفة العمليات برفقة الفنانة نور اللبنانية، يستعد لعملية جراحية، وفجأة يتحول إلى مريض على السرير في غرفة العملية، كاشفا عن أولى إفيهات العمل، حيث قال: "كله تمام.. ابقو صحونى لما القطر يوصل طنطا".

فيلم "نبيل الجميل أخصائى تجميل" يسجل أولى تجارب النجم محمد هنيدى في عالم الإنتاج، بعدما دشن هنيدى شركة إنتاج خاصة به واختار أن يكون هذا الفيلم الذى كتب فكرته أيضًا، باكورة إنتاجات الشركة كما استعان بابنتيه فاطمة وفريدة للإشراف على إنتاج الفيلم المقرر طرحه فى دور العرض فى الوطن يوم 12 يناير المقبل أى بعد أسبوعين من انطلاقه فى مصر.