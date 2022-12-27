شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء تصوير فيلم "الصف الأخير" بطولة بيومى فؤاد وتيام قمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى المخرج شريف محسن من تصوير الفيلم الروائى الطويل "الصف الأخير"، ومن المقرر عرضه فى عام 2023 بعدد من دور السينما فى مصر والعالم العربى، وتدور قصة الفيلم حول شاب ساذج ينظر للحياة نظرة أحادية البعد، لكنه يذهب فى رحلة تقلب أفكاره ومعتقداته رأسًا على عقب.

أبطال فيلم الصف الأخير

والفيلم من بطولة بيومي فؤاد، تيام قمر ويشاركهما محمد عبد العظيم، ياسر الطوبجي، أمجد عابد والوجه الجديد نورا عبد الرحمن. الفيلم من تأليف شريف محسن، مي زيادي، علاء حسن، ومن إخراج شريف محسن.

يشار إلى أن الفنان بيومى فؤاد يُعرض له في موسم إجازة منتصف العام الدراسى 2023 4 أفلام دفعة واحدة جمعيها تدور أحداثها فى إطار كوميدي، اثنين منها من بطولته واثنين آخرين يشارك فى بطولتهما، ليكون بيومى فؤاد نجم الموسم الذى يعرض فيه 7 أفلام جديدة، ويستمر بذلك في تواجده المكثف بالسينما خلال السنوات الأخيرة.

البداية بفيلم "شلبى" الذى يشارك بيومى في بطولته ومقررعرضه يوم 5 يناير المقبل، والعمل بطولة كريم محمود عبد العزيز، روبى، وتأليف مصطفى حمدى وإخراج بيتر ميمى.

كما يشارك بيومى فؤاد خلال موسم إجازة منتصف العام الدراسى بفيلم "أخى فوق الشجرة" المقرر عرضه يوم 18 يناير المقبل، والعمل بطولة بطولة رامز جلال، نسرين طافش، ومن تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم، وتدور احداثه في إطار كوميدى.

ويتصدر بيومى فؤاد بطولة فيلم "اتنين للإيجار" المقرر عرضه يوم 25 يناير المقبل، ويشاركه البطولة محمد ثروت وتأليف أسماء غازى وإخراج شادي على. أما رابع أفلام بيومى فؤاد خلال الموسم هو "مغامرات كوكو" الذى يتصدر بطولته أيضاً ومقرر عرضه يوم 4 فبراير المقبل، ويشارك في بطولته خالد الصاوي، شيرين رضا، إيهاب فهمي.