شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهير يتمنون العمل مع يحيى الفخرانى.. آخرهم محمد هنيدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتمتع الفنان يحيى الفخرانى بمشوار حافل من الأعمال الفنية المميزة، وقدرة على اختيار السيناريو الجيد الذى يفاجئ به جمهوره، كما أنه يحرص على أن يظهر النجوم أمامه فى أى عمل فنى بشكل مميز، وسبق أن تألق أمامه العديد من الفنانين بأعمال فنية مختلفة.

محمد هنيدي: نفسي أشتغل مع يحيى الفخراني

ومن الثقة الشديدة التي يضعها النجوم في يحيى الفخراني وإعجابا بما يقدمه من أعمال فنية عبر الكثير منهم فى مناسبات مختلفة عن أمنيتهم الوقوف أمامه والتمثيل معه ومنهم مؤخرا النجم محمد هنيدي الذي قال في بث مباشر عبر حسابه بموقع فيس بوك: "قلتها قبل كده كتير نفسى أمثل مع الفنان الكبير الأستاذ يحيى الفخرانى، لما له من قيمة كبيرة، يقدرها الجميع وأقدرها بصورة كبيرة، وأتمنى أن يجمعنا عمل واحد".

وسبق هنيدي العديد من الفنانين في التعبير عن رغبتهم العمل مع يحيى الفخراني ومنهم الفنانة شيرين التي قالت إنها تتمنى العمل معه، وفي تصريحات سابقة لتليفزيون الخليج 365، أعرب السيناريست والفنان إسلام حافظ، عن أنه يمتلك أحلام وطموحات كثيرة، ويتمنى العمل مع الفنان الكبير يحيي الفخراني.

إياد نصار: يحيى الفخراني مدرسة

كما أن محمد نجاتي سبق أن قال في تصريحات إعلامية إنه يتمنى العمل مع عادل إمام ويحيي الفخراني، وكذلك الممثل إياد نصار الذى قال إن الفخراني مدرسة فنية ويحب التعلم منها والتعاون معه في عمل فني.